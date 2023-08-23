الناقل الحصري لدوري روشن.. تردد قناة ssc السعودية الرياضية لمتابعة مباريات الدوري السعودي 2023

قناة ssc السعودية الرياضية من القنوات التي تحظى بنسبة عالية من المشاهدة، وهي قناة رياضية يمكن استقبالها على عدد من الأقمار الصناعية ومنها قمر نايل سات أو الهوت بيرد أو عرب سات، ويمكن متابعة برامجها الرياضية ومبارياتها المتنوعة بجودة عالية، وذلك لجميع المباريات على الساحة السعودية أو غيرها من الفعاليات الهامة في العالم والتي يتابعها جميع عشاق الرياضة وخاصة كرة القدم.

تردد قناة ssc السعودية الرياضية

تزداد نسب بحث المشاهدين عن تردد قناة ssc السعودية الرياضية لبثها الكثير من المباريات الرياضية مصحوبة بتعليق أفضل المعلقين الرياضيين، وهي القناة التي تقوم ببث جمع مباريات الدوري السعودي وكأس الملك وغيرها من المباريات الهامة: وترددها الجديد هو:

تردد قناة ssc السعودية الرياضية على نايل سات:

التردد: 12562.

قمر صناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة ssc السعودية الرياضية على قمر بدر:

التردد: 12418.

قمر صناعي: بدر سات.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة ssc السعودية الرياضية عرب سات:

التردد: 12417.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

نبذة عن برامج وبطولات قناة ssc السعودية الرياضية

قناة ssc السعودية الرياضية هي مجموعة من القنوات التي تبث البطولات الرياضية في المملكة العربية السعودية، والبطولات الأسيوية والكثير من الفاعليات العالمية، كما تعرض على شاشتها مجموعة من البرامج الرياضية المتميزة، ومن أشهر البطولات والبرامج التي قدمتها ما لي: