خلي بالك لو الفاتورة بتيجي عالية”.. شركة المياة تحذر المواطنين من ارتفاع قيمة فواتير المياه لهذة الاسباب

شهد الكثيرون زيادة مفاجئة في فواتير المياه خلال الأيام الماضية مما أثار غضب الأهالي وشككوا في تصاعد موجة رفع الأسعار، وكشفت شركة المياه والصرف الصحي عن مجموعة من العوامل التي أدت إلى هذه الزيادة في الفواتير، سنستعرض لكم في هذا المقال تلك العوامل وكيفية الاستعلام عن فواتير المياه بكل سهولة.

أسباب ارتفاع قيمة فواتير المياه

الإسراف في استخدام المياه: يعتبر الإسراف في استهلاك المياه من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى زيادة فواتير المياه، فعند تجاوز الاستهلاك لشريحة محددة يتم التحويل إلى شريحة أعلى مما يزيد من التكلفة.

التسريبات الداخلية: تسريب المياه من محابس المنزل أو وصلات المياه الداخلية يؤدي إلى هدر كبير للمياه وبالتالي زيادة فواتير المياه، يجب مراقبة وإصلاح أي تسريبات فورًا.

ترك المنزل لفترات طويلة: في حال ترك المنزل لفترة طويلة وعدم استخدام المياه، يجب التواصل مع فرع خدمة العملاء لإبلاغهم بغلق المنزل وتعليق استخدام المياه، وهذا يمكن أن يساهم في تجنب دفع فواتير زائدة.

كيفية الاستعلام عن فواتير المياه

في إطار البحث عن طرق للاستعلام عن فواتير المياه بكل سهولة ودون الحاجة للذهاب إلى أي مكان أو إنفاق الجهد والوقت، يمكننا أن نسلط الضوء على أساليب مبسطة وفعالة لذلك.

الاستعلام باستخدام تطبيق HCWW-125

تتيح لك هذه الطريقة الاستعلام عن فواتير المياه من خلال تطبيق HCWW-125، والذي يمكن تنزيله من متجر Google Play أو App Store. بعد تثبيت التطبيق، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق.

حدد المحافظة والمنطقة التي تقطن فيها.

انقر على خيار “استعلام” لعرض جميع بيانات الفاتورة التي ترغب في الاستعلام عنها.

الاستعلام بالاسم عبر الموقع الرسمي

يمكنك أيضًا البحث عن فواتير المياه باستخدام الإنترنت من خلال الموقع الرسمي لشركة المياه، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لشركة المياه.

اختر المحافظة والمنطقة التي تتبعها.

أدخل اسم صاحب العداد كما هو مذكور في بطاقة الرقم القومي.

قد تطلب الصفحة بعض البيانات الإضافية للتحقق من هويتك.

اضغط على زر “بحث” لعرض جميع تفاصيل الفاتورة المتعلقة بهذا الاسم.

الاستعلام برقم العداد عبر الموقع الرسمي

إذا كنت ترغب في البحث عن فاتورة المياه باستخدام رقم العداد يمكن اتباع الخطوات التالية: