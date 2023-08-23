اوعي يفوتك الحجز”.. بدء حجز اراضي وزارة الاسكان 2023 مميزة ومتوسطة في مدينة برج العرب والعبور والشروق|الشروط وطريقة الحجز

أعلنت وزارة الإسكان عن كراسة الشروط الحجز للأراضي المعلن عنها، ووفقاً لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الإسكان في مجموعة من المدن الجديدة، تم تحديد عدة شروط وإجراءات لتحقيق عملية الحجز بطريقة شفافة ومنظمة، فيما يلي سوف نتعرف على شروط الحجز وكيفية الحجز والسداد بالتفصيل.

شروط حجز اراضي وزارة الاسكان 2023

يجب أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية وشخص طبيعي وليس شركة أو مؤسسة.

يجب أن يكون عمر المتقدم للحجز لا يقل عن 21 عاماً.

غير مسموح للأسرة (الزوج، الزوجة، الأبناء القصر) بحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في نفس المدن المعلنة عنها.

لا يمكن للأفراد الذين سبق تخصيص أراضي لهم أو لأحد من أفراد أسرتهم بمحاور الأراضي المتميزة أو المتوسطة برنامج “مسكن” أن يقدموا للحجز.

إجراءات حجز اراضي الاسكان

يجب رفع المستندات المطلوبة (صورة الرقم القومي للزوج والزوجة، شهادات ميلاد الأبناء القصر، إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة) عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

في حال تقديم أكثر من فرد لحجز نفس الأرض ستكون الأولوية لأعلى نسبة من استكمال ثمن الأرض خلال شهر من التخصيص، وفي حالة التساوي، سيتم القرعة بين المتقدمين.

طريقة حجز اراضي الاسكان 2023

يتم الحجز عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، حيث يمكن للمتقدمين معاينة الأراضي المتاحة وتحميل كراسة الشروط المتعلقة بمحور الطرح.

يتم إنشاء حساب جديد للعملاء الجدد وملء البيانات المطلوبة.

يتم اختيار المحور والمدينة والموقع المراد حجزه، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الأرض.

يتم استكمال باقي إجراءات الحجز وإرفاق المستندات المطلوبة.

بعد التوقيع على استمارة الحجز وإرفاق الوثائق المطلوبة، يتم إرسال رسالة تفعيل لاستكمال عملية الحجز.

إجراءات مرحلة ما بعد الحجز

سيتم إشعار المتقدمين بنتائج طلباتهم وموعد ومكان القرعة إذا كان هناك تساوي في نسب السداد بين المتقدمين.

في حال عدم الترسية، سيتم استرداد مبلغ جدية الحجز إلى الحساب المعني.

يجب على المقبولين سداد مبلغ مقدم الحجز بالإضافة إلى المصاريف الإدارية ونسبة لصالح مجلس الأمناء وفقًا للشروط المعلن عنها.

سيتم استكمال سداد باقي قيمة الأرض على أقساط سنوية متساوية محملة بالفائدة على الرصيد المدين.

أسلوب السداد للأراضي المختلفة

للأراضي السكنية المتوسطة:

تبلغ قيمة جدية الحجز 25000 جنيه مصري فقط، بالإضافة إلى 500 جنيه مصري فقط كمصاريف دراسة.

يتم استكمال سداد مبلغ مقدم الحجز بالإضافة إلى مصاريف إدارية ونسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص، وذلك وفقًا لنسبة السداد المقدمة من العميل والتي تتم وفقاً للإخطار المرسل من جهاز المدينة والمحدد بها رقم الحساب الذي يتم من خلاله استكمال السداد.

تتم باقي قيمة الأرض سدادًا على 3 أقساط سنوية متساوية، محملة بالفائدة على الرصيد المدين، والتي تعادل سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري في وقت الاستحقاق.

يتم سداد القسط الأول بعد مرور عام من تاريخ الاستلام، وتحرر شيكات بنكية أجلة بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة المختص.

للأراضي المميزة:

قيمة جدية الحجز تبلغ 100000 جنيه مصري فقط، إلى جانب 500 جنيه مصري فقط كمصاريف دراسة.

يتم استكمال سداد مبلغ مقدم الحجز بالإضافة إلى مصاريف إدارية ونسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص، وذلك وفقًا لنسبة السداد المقدمة من العميل والتي تتم وفقاً للإخطار المرسل من جهاز المدينة والمحدد بها رقم الحساب الذي يتم من خلاله استكمال السداد.

تتم باقي قيمة الأرض سدادًا على 3 أقساط سنوية متساوية، محملة بالفائدة على الرصيد المدين، والتي تعادل سعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري في وقت الاستحقاق.

يتم سداد القسط الأول بعد مرور عام من تاريخ الاستلام، وتحرر شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة المختص.

للأراضي الأكثر تميزًا: