لأصحاب المعاشات ابسط وزقطط”.. صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من التقاعد بعد قرار محكمة القضاء وكيفيفة الاستعلام عنها

بدأت مؤخراً عملية تحديد موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والمستفيدين من التقاعد، تأتي هذه الخطوة بعد صدور قرار من محكمة القضاء الإداري المتعلقة بمجلس الدولة، وهو ما يشكل خطوة جديدة نحو تسوية هذا الملف المهم وتم تأجيل القضية للنظر فيها في جلسة أخرى، المقررة في 21 أغسطس الجاري، حيث ستدرس المحكمة الأوراق الخاصة بالدعوى لتنفيذ الحكم الإداري الصادر في 21 فبراير منذ عام 2019، يهدف هذا الحكم إلى صرف العلاوات الخاصة لمتقاعدي الدولة. دعونا نتعرف على التفاصيل من خلال النقاط التالية:

موعد صرف العلاوات الخمسة

يخوض اتحاد النقابات العام والخاص لمستفيدي التقاعد مرحلة قضائية استثنائية، حيث تتم مراجعة الدعوى في قاعات المحكمة، تأتي هذه المرحلة بأهميتها في تقديم إجابات شافية للأسئلة المتعلقة بالعلاوات الخمسة، التي لم يتم توزيعها على الفئة المعنية منذ عام 2019 وحتى عام 2020. وأضافت الحكومة قرارًا تنظيميًا لتوزيع هذه العلاوات على المستحقين.

كيفية الاستعلام عن العلاوات

هناك نقاط مهمة يجب مراعاتها عند الاستعلام عن العلاوات الخمسة وهي:

قم بفتح بوابة التأمينات الخاصة.

قم بإدخال بيانات المستفيد، مع كتابة اسم الأم.

أدخل الرقم المكون من 14 رقمًا المتعلق بالبطاقة الشخصية.

ضع علامة في المربع لتأكيد أنك لست روبوتًا.

انقر على زر “إرسال” وانتظر لحظات حتى يتم تنفيذ الطلب.

شروط الحصول على العلاوات الخمس

تتطلب الحصول على العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات مجموعة من الاشتراطات التي يجب توفرها حتى في ظل وجود حكم قضائي يشمل أصحاب المعاشات الذين انضموا للتقاعد بين عامي 1987 و2006، هناك بعض الشروط الواجب تحقيقها من بين هذه الاشتراطات: