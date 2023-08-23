بشري سارة”.. منحة الـ1000 جنيه منحة للعمالة الغير منتظمة من صندوق الإعانة الطارئ التقديم عبر موقع وزارة القوى العاملة

بمبادرة غير متوقعة وسعياً لمساعدة المواطنين في التغلب على تحديات ارتفاع تكاليف المعيشة، قررت الحكومة تقديم منحة شهرية لجميع المواطنين تبلغ قيمة هذه المنحة 1000 جنيه، وتأتي ضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف الحكومة إلى تخفيف الضغوط المالية على المواطنين، تمكن وزارة القوى العاملة من تسهيل عملية التقديم والصرف من خلال إطلاق رابط إلكتروني خاص لهذا الغرض على موقعها الرسمي.

خطوات التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة

للتقديم على هذه المنحة يجب اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة القوى العاملة.

اختيار خيار “منحة العمالة الغير منتظمة” من بين الخيارات المتاحة.

إدخال الرقم القومي الخاص بالشخص المتقدم للمنحة.

كتابة رقم الهاتف المحمول الصحيح للتواصل.

إدخال اسم الشخص بالطريقة الرباعية كما هو مدرج في الوثائق الرسمية.

تحديد الجنس (ذكر أو أنثى) للمتقدم.

تحديد الحالة الاجتماعية الحالية للمتقدم.

بعد اكتمال البيانات المطلوبة، يتم الضغط على زر “إرسال الطلب”.

ستظهر في النهاية نتيجة طلب المنحة سواء تم قبوله أو لا.

شروط التقديم في منحة العمالة غير المنتظمة

لكي يتم قبول طلب المنحة يجب على المتقدم توافر الشروط التالية:

حيازة الجنسية المصرية.

عدم استفادته من أي معاش آخر يأتي من مصادر تأمينات اجتماعية.

تسجيل طلبه عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة القوى العاملة.

ينتمي إلى من جاؤوا بالمادة الثانية من الدستور.

منحة الـ1000 جنيه

أعلن عبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن منحة الـ 1000 جنيه الموجهة من قبل الرئيس السيسي للعمال تشمل جميع العمال في مصر دون استثناء العمالة غير المنتظمة فقط وأوضح “خضر” أن تفاصيل التسجيل ستعلن من الجهات المختصة في الدولة بعد تدشين صندوق الإعانة الطارئ الذي أقره الرئيس السيسي لدعم العمالة غير المنتظمة.

وأكد أن هذا الصندوق سيسمح للعمال غير المنتظمين بالتسجيل مباشرة، دون الحاجة إلى مقاول وستشمل المزايا التي يمكن الحصول عليها بموجب هذا الصندوق 4 منح سنوية تتضمن الرعاية الصحية والاجتماعية ووثائق التأمين الاجتماعي يجب أن يتوافق المسجلون مع شروط مثل عدم وجود تأمين صحي وعدم استفادة من معاش آخر أو حيازة زراعية، والشروط الخاصة الأخرى التي ستُحدد لاحقًا.