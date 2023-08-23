رابط التسجيل في المكرمة الملكية السامية 2023 خطوات تقديم طلب الحصول علي المكرمة السامية للجيش الاردني makruma.jaf.mil.jo

تم الاعلان عن قبول الطلبات وذلك بشكل الكتروني من قبل مديرية التربية والتعليم كما انه يتم الحصول والاستفادة من المكرمة وان التقديم سيتم حتى نهاية الشهر الجاري، ومن خلال مقالنا سنتعرف على خطوات تقديم طلب الحصول علي المكرمة السامية للجيش الاردني.

تقديم طلب الحصول علي المكرمة السامية للجيش الاردني

صرحت القوات المسلحة الأردنية عن انه يمكن الاستفادة من المكرمة الملكية وانه لابد من ان تتوافر بعض من شروط لابد من توافرها للحصول على المكرمة، ولابد توافر الاتي.

لابد من ان يتمتع بالجنسية الأردنية.

كما انه لابد من الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب ان يتم الحصول في شهادة الثانوية على الحد الأدنى.

لا يقل عمر المتثدم عن 21 عام أو الخاص.

ألا يكون المتقدم موظف في القطاع العام أو الخاص.

فقد اعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن انه سيتم استقبال طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية السامية خلال هذا العام وذلك خلال فترة محدده على ان يتم الانتهاء من التقديم في يوم الاثنين القادم الموافق 29/8/2023.

كيفية تقديم طلب الاستفادة من المكرمة الملكية السامية للقوات المسلحة 2023

كما انه تسجيل لكي يتم الاستفاد من المكرمة يتم من خلال الدخول لطلبات المكرمة الملكية السامية عبر الموقع الالكتروني ويتم من خلال القيام بالاتي.