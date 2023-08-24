“شاكو ماكو” رابط التقديم في تعيينات وزارة التربية العراقية 2024/2023 رابط رسمي وزاري

موعد التقديم على تعيينات وزارة التربية العراقية بالمحافظات المختلفة، أوضحت وزارة التربية عن فتح باب التقديم على العقود الجديدة بصفة محاضرين بالعديد من المديريات العامة التابعة لها بمحافظات كربلاء والكرخ الأولى والثانية والثالثة، نينوي، صلاح الدين، ذي قار، بغداد رصافة الأولى والثانية والثالثة” وذلك من أجل سد العجز لديها، وسوف نوضح كافة المعلومات حول التعيينات من خلال هذا المقال.

تعيينات وزارة التربية العراقية

أعلنت وزارة التربية العراقية عن فتح باب التقديم من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وفقًا للمعايير الآتية:

يتم المفاضلة ما بين المتقدمين بناءًا على سنوات التخرج والمعدل الحاصل عليه المتقدم في الجامعة.

الحاجة للشواغر المستعصية والاختصاصات العلمية.

الكثافة السكانية في الأقضية والنواحي في تقسيم الدرجات.

الأولوية لذوي الشهداء والاحتياجات الخاصة والأقليات وأيضًا لمن سبق لهم الخدمة في وزارة التربية من قبل.

رابط التقديم على وظائف وزارة التربية العراقية

أوضحت الوزارة أنه يتم التقديم بصورة إلكترونية من خلال موقع الوزارة بعد تعبئة الاستمارة وذلك عن طريق إتباع هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى رابط وزارة التربية العراقية ” نظام التعيينات بعقد”.

سوف يظهر لك صفحة بها كافة الملاحظات المتعلقة حول كيفية التقديم ومن ثم كلمة ” اضغط هنا”.

حدد المحافظة التي تتبع لها من بين الخيارات المتاحة وسوف يتم تحويلك إلى استمارة التقديم.

أدخل كافة البيانات والمعلومات الخاصة بك بصورة صحيحة ومن ثم انقر على خيار إرسال البيانات.

استمارة التقديم

أوضحت وزارة التربية العراقية وجود العديد من التعليمات الهامة والتي يجب الالتزام بها عند التسجيل وهي: