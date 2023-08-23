رابط استعلام نتائج قبول مكافحة المخدرات 1444 للرجال عبر ابشر jobs.sa

أوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين للوظائف العسكرية بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات برتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) رجال.) لكي يتمكن كل المرشحين من معرفه النتائج والطلبات اتبع الخطوات عبر منصة ابشر للتوظيف ،علما بانه سوف نخبركم بكافه التفاصيل اللازمة حول ذلك الموضوع فى السطور التالية.

كيفية الاستعلام عن نتائج مكافحه المخدرات 1444

في المرحلة الأولى، يجب على مقدم الطلب الدخول إلى البوابة الإلكترونية الرسمية لمنصة التوظيف أبشر ثم تأتي المرحلة الثانية للاستعلام عن النتائج. من الواجهة الرئيسية للبوابة، انقر فوق مربع “إشعار القبول”. ثم يجب عليك تحديد الوظيفة التي ترغب في الاستفسار عنها والتي تقدمت لها في وقت سابق. يجب أن تملأ المرحلة الرابعة جميع البيانات الشخصية المطلوبة، بما في ذلك: رقم الهوية الوطنية،تاريخ الميلاد،الجنس، الحالة الاجتماعية، رقم هوية الأب، أخيرًا رقم الوظيفة. المرحلة الأخيرة من الاستفسار عن نتائج القبول الأولي في مكافحة المخدرات هي النقر فوق الزر “عرض”، ستحصل على النتيجة التفصيلية الخاصة بك.

ماهي المستندات المطلوبة للقبول الأولي

إحضار أصل الهوية الوطنية و 4 صور عنها. 4 صور ملونة مقاس 3 × 4 للخلف باللون الأبيض مع كتابة الاسم والسجل المدني عليها. رقم IBAN حساب مصرفي معتمد ومفعل. دفتر ملاحظات 100 ورقة و 2 قلم أزرق وملف أخضر معلق.

يذكر أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، تُعلن من وقت إلى أخر عن فرص شاغرة لعدة وظائف وتخصصات مختلفة يتم تحديدها بناءً على ما تنوه إليه المديرية.