“حول لأقرب كلية”.. خطوات تقليل الاغتراب 2023 عبر موقع التنسيق الالكتروني وشروط التحويلات

خطوات تقليل الاغتراب 2023، يبحث الالاف من الطلاب على خطوات تقليل الاغتراب 2023 عبر موقع التنسيق الالكتروني، حيث من المقرر أن يبدأ تقليل الاغتراب بداية من غدا الخميس ولمدة خمسة أيام بشكل الكتروني في كل محافظات مصر، ويتم تقليل الاغتراب عبر الموقع الالكتروني للتنسيق أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية خاصة من تم ترشيحهم للقبول بكليات بعيدة عن أماكن إقامتهم، ولذا سنتعرف معا خلال السطور القادمة على طريقة تقليل الاغتراب 2023 بسهولة، فتابعونا.

خطوات تقليل الاغتراب 2023

وخطوات تقليل الاغتراب 2023 سهلة وبسيطة للغاية، وخلال عملية تقليل الاغتراب يتقدم الطالب بطلب الكترونيا عبر موقع التنسيق يسمح له بالتحويل من كلية تبعد عن مسكنه إلى كليات قريبة من محيطه الجغرافي، ويتم اجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%)، بداية من غدا وحتى يوم الاثنين القادم، واليكم طريقة تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق للكليات المناظرة والغير مناظرة:

قم بالدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني.

اضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

اختر خدمة تقليل الاغتراب.

حدد نوع الشهادة الحاصل عليها وهي شهادة الثانوية العامة.

قم بادخال رقم جلوسك بشكل صحيح.

الآن ادخل الرقم السري والرمز التأكيدي الظاهر امامك.

ستظهر لك قائمة الرغبات المسجلة خلال مرحلة التنسيق، اختر قائمة جديدة.

اختر أيقونة تقليل اغتراب مناظر أو غير مناظر أو معاهد.

ادخل التخصص والكلية أو المعهد التي تريد الالتحاق بها طبقًا للقواعد المقررة.

ادخل الرقم القومي والرقم السري ثم اضغط على أيقونة تسجيل.

شروط تقليل الاغتراب 2023

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

التحويل يتم مرة واحدة وبشكل الكتروني.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها.

ساعات قليلة ويتزايد البحث بشكل ملحوظ حول خطوات تقليل الاغتراب 2023 الذي سيتم كعادة كل عام عبر موقع التنسيق الالكتروني، بشرط أن تكون مطابق لشروط الالتحاق بالكلية أو المعهد الذي تود التحويل إليه من الجهة التعليمية التي تم ترشيحك لها وفقا لمجموعك سابقا.