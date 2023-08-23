ما هو موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2023؟ وتصنيف الفرق التي تشارك والقنوات الناقلة بدون تشفير

يهتم بالبحث الكثير من عشاقي ومحبي كرة القدم عن موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2024، والتي تعمل على تاهيل 26 نادي أوروبي من ضمن 32 نادي وتعمل على تاهيله على منافسات دوري أبطال أوروبا ومن خلال مقالنا سنتعرف على ما هو موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2023.

ما هو موعد قرعة دوري ابطال اوروبا 2023

يتم اقامة قرعة دوري أبطال أوروبا الحاملة لرقم 69 نسخة 2023-2024 والتي تقام في يوم 31 أغسطس 2023، حيث ان الجولة الاولي لها من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في يوم 19و20 من سبتمبر وتستمر مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 لشهر ديسمبر 2023.

دورى أبطال أوروبا

وينطلق دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 19-20 سبتمبر ويستمر حتي 12-13 ديسمبر 2023،أما دور ربع النهائي فينطلق يوم 9-10 أبريل ويستمر حتي 16-17 أبريل 2024 علي أن يكون دور نصف النهائي يوم 30 أبريل و1 مايو إلى 7-8 مايو 2024 كما ان موعد نهائي دوري أبطال أوروبا في بداية شهر يونيو 2024 على ملعب ويمبلي للمرة الأولى.

الفرق التي تشارك في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

إنجلترا مكون من مانشستر سيتي، آرسنال، مانشستر يونايتد، نيوكاسل.

إسبانيا ومنها برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، ريال سوسيداد، إشبيلية (بطل الدوري الأوروبي).

إيطاليا يتاهل كل من نابولي، ميلان، إنتر ميلان، لاتسيو.

ألمانيا يشارك كل من بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، لايبزيج، يونيون برلين.

فرنسا يتم مشاركة باريس سان جيرمان، لينس.

البرتغال منها بنفيكا، بورتو.

هولندا مشاركة فينورد.

النمسا يشارك سالزبورج.

أسكتلندا كما انه يشترك سيلتيك.

صربيا النجم الأحمر.

أوكرانيا شاختار دونيستك.

كما انه تم حصول الفريق الأول مانشستر سيتي الإنجليزي على لقب دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي بعد الفوز بنتيجة هدف نظيف في المباراة النهائية.

تردد القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا موسم 2023/2024.

التردد لقناةbeIN SPORTS على النايل سات

التردد: 12064.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد ثاني beIN SPORTS على النايل سات

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

التردد اخر لقناة beIN SPORTS على النايل سات