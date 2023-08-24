موعد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي 2023

الكثير من عشاق كرة القدم ومتابعي الدوري الانجليزي في انتظار بدء مباريات الجولة الثالثة لعام 2023 – 2024 التي تبدأ خلال أيام قليلة، وخاصة بعدما حققت الفرق نتائج أكثر من رائعة على مدار الجزلتين الأولى والثانية، وهذا ما ساهم في تصدر بعض الفرق عن الأخرى بشكل مفاجئ، وفيما يلي نعرض لكم موعد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي بالتفصيل.

موعد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الانجليزي

تنطلق أولى مباريات الجولة الثالثة في جدول الدوري الانجليزي في يوم الجمعة الموافق 25 من شهر أغسطس لهذا العام، حيث يشهد إقامة مباراة واحدة فقط، وذلك على عكس الأيام الأخرى من جدول المباريات كما نرى في السطور التالية:

الجمعة 25-8-2023: يشهد مباراة بين فريقين تشيلسي ولوتون تاون.

السبت 26-8-2023،تقام فيه ست مباريات: مباراة فريق بورتموث وفريق توتنهام هوتسبير. مباراة بين فريق برينتغورد وفريق كريستال بالاس. أما المباراة الثالثة فسوف تكون بين فريق آرسنال وفريق فولهام. المباراة الرابعة تقام بين فريقين مانشيستر يونايتد وفريق نوتينغهام فورست. المباراة الخامسة سوف تنعقد بين فريقي إيفرتون وولفرهامبتون، المباراة السادسة والأخيرة بين فريق برايتون وفريق ووست هام يونايتد.



الأحد 27-8-2023، سوف تقام فيه ثلاث مباريات وهما: المباراة الأولى بين فريق بيرنلي وفريق أستون فيلا. وتكون المباراة الثانية بين فريق شيقيلد يونايتد وفريق مانشستر سيتي. أما المباراة الثالثة سوف تكون بين فريق نيوكاسل يونايتد وفريق ليفربول.



ما هو توقيت مواجهات الأسبوع الثالث من الدوري الانجليزي

سوف تكون أولى مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الانجليزي في مساء يوم الجمعة الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر والمملكة السعودية والكويت وقطر، والساعة 11 مساءًا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 8 مساءًا بتوقيت دولة المغرب، أما جدول مباريات يوم السبت سوف يكون مكتظًا، حيث ستقام أربع مباريات في نفس التوقيت، والمبارياتين الأخرتين سوف تقامان في توقيتان مختلفان كما يلي: