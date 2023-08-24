” يارب افرجها على الجميع” التسجيل في فرجت منصة إحسان بالمملكة للمواطنين والمقيمين 1445

رابط التسجيل في فرجت منصة إحسان الخيرية لسداد الديون، يزداد البحث من قبل الكثيرين من المواطنين بالمملكة العربية السعودية حول كيفية التسجيل في منصة إحسان والتي تعد من بين اكبر وأهم المنصات التي تقدم العديد من المساعدات للمواطنين وعلى رأسها خدمة سداد الدين وفقًا للضوابط التي تم وضعها من قبل المنصة والتي سوف نخبرك بها من خلال هذا المقال.

رابط التسجيل في فرجت منصة إحسان للمديون

منصة فرجت هي أحد الخدمات الإلكترونية الهامة التي يتم تقديمها بالتعاون ما بين وزارة الداخلية ومنصة إحسان، وذلك من أجل المساعدة في سداد الديون للسجناء عن طريق أقاربهم أو عن طريق المتبرعين وغيرهم ويتم التسجيل في المنصة كالآتي:

سجل الدخول إلى منصة إحسان الخيرية.

أنقر على خيار فرص التبرع.

أنقر على خيار فرجت ومن ثم حدد طريقة السداد وبعد ذلك اضغط على استعراض الحالة.

عليك إكمال كافة الخطوات التي يتم عرضها أمامك من خلال المنصة حتى الانتهاء من التسجيل في فرجت للمديون.

كيفية التسجيل في فرجت من خلال منصة أبشر

سجل الدخول لمنصة ابشر من خلال الاسم وكلمة المرور.

أنقر على خدماتي واختر منها ” ابشر فرجت”.

حدد المديون الذي تود سداد الدين عنه.

حدد طريقة السداد وسوف يظهر لك المبلغ المستحق وكافة المعلومات الخاصة بفاتورة السداد.

شروط التسجيل في منصة إحسان

حددت وزارة الداخلية بالتعاون مع المديرية العامة للسجون مجموعة من الشروط الهامة للتسجيل في فرجت وسداد الدين على المسجون ومنها: