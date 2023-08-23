رابط منصة مدرستي 2023 السعودية خطوات التسجيل وانشاء حساب جديد madrasati.sa

رابط منصة مدرستي 2023 السعودية، من أهم المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية والتي تقدم عدد لا حصر له من الخدمات التعليمية سواء للطلاب أو المعلمين، حيث تسعى الحكومة السعودية دائماً على تطوير المنظومة التعليمية لتتناسب مع التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030، هذا بالإضافة إلى التعليم عن بعد التي أعلنت عنه السعودية خلال جائجة كورونا وخلال الساعات الأخيرة وتزامناً مع العودة إلى الدراسة في المملكة، بدأ الجميع يسأل عن رابط منصة مدرستي وعن الخدمات التي تقدمها في العام الدراسي الجديد، وهذا ما سوف نتعرف عليه بالتفصيل خلال السطور التالية…..

رابط منصة مدرستي 2023 السعودية

حيث تقدم منصة مدرستي عدد كبير من الخدمات التعليمية للطلاب والمعلمين، واشتهرت المنصة بسهولة التعامل معها بالإضافة إلى المحتوى المتميز الذي تعرضه وأهمها سهولة التواصل بين الطلاب والمعلمين والإطلاع على الواجبات المدرسية والتقديرات الشهرية للطلاب، كما أنها تسهل على ولي الأمر التواصل مع مدرسي المدرسة والإدارة، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من الطلاب في البحث عن خطوات التسجيل على منصة مدرستي وهذا ما سوف تجدوه في السطور التالية .

الدخول على منصة مدرستي من خلال هذا الرابط

ثم اختر تسجيل طالب جديد.

ادخل الايميل الأكاديمي الذي حصلت عليه من المدرسة والتابع لشركة مايكروسوفت.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة.

ثم انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”.

خطوات حل الواجبات المدرسية على منصة مدرستي

وكانت وزارة التعليم السعودية أكدت أن الطالب يمكنه الدخول على منصة مدرستي والإطلاع على الواجبات المدرسية والقيام بها من خلال اتباع الخطوات الآتية: