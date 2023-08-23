السنة دي سنة الخير على الموظفين .. بعد رفع سن المعاش مع إصدار مكافأة نهاية الخدمة والغاء استمارة 6 .. اخبار لازم تعرفها

رفع سن المعاش، في الاجتماع الأخير لمجلس النواب، تم الموافقة نهائيًا على عدة أمور هامة، بما في ذلك رفع سن التقاعد وفقًا لتنفيذ قانون التقاعد والتأمينات الجديد. يعتبر ذلك حلاً جزئيًا لمعالجة العجز المالي في الميزانية العامة للدولة في قسم التقاعد، من المقرر رفع سن التقاعد تدريجيًا حتى يصل في النهاية إلى 65 عامًا، ولكن لا يمكن زيادة سن التقاعد عن هذا الحد أبدًا، وأي زيادة تعتبر مخالفة، هناك العديد من التفاصيل الهامة حول هذا الموضوع يمكنكم متابعتها.

موعد تطبيق رفع سن المعاش

بالنسبة لحالة الاستفسارات المتكررة حول تاريخ تنفيذ زيادة سن التقاعد، يجب أن يتم الاهتمام بنقطة مهمة بأن هذا الأمر سيتم تنفيذه تدريجياً حتى يصل سن التقاعد إلى 65 عامًا في يوليو من عام 2040، من المهم أن يتم الإشارة إلى أن هذا القرار سينفذ على الموظفين في القطاع الحكومي وكذلك الموظفين العاملين في الخارج، وبذلك، سيتحقق التساوي بين الموظفين العاديين والموظفين الغير عاديين. وهنا هو خطة رفع سن التقاعد

في يوليو عام 2032، تم زيادة سن التقاعد إلى 61 عامًا.

ستزاد سن التقاعد إلى 62 عامًا في شهر يوليو عام 2034.

في يوليو 2036، ستتم زيادة سن التقاعد ليصبح 63 عامًا.

في يوليو 2038، سيتم زيادة سن التقاعد إلى الـ 64 عامًا.

في النهاية، سيتم زيادة سن التقاعد إلى 65 عامًا في يوليو 2040.

سن المعاش القطاع الخاص

يتضمن قانون العمل الجديد سلسلة من الإرشادات المتعلقة بسن التقاعد، وتشمل التالي:

فيما يتعلق بأصحاب المعاشات في القضاء الخاص، يجب عليهم عدم الاستغناء عن المعاش قبل بلوغ سن الستين، ويُسمح للموظف بالعمل في وظيفته بعد تجاوزه سن الستين حتى يحصل على المدة المطلوبة للحصول على المعاش. ومن المتوقع أن تتم معالجة مسألة زيادة سن التقاعد في القطاع الخاص في المستقبل القريب.

شكرا على مشاهدة المقال الحصري في موقعنا المتميز رصدنا لكم في السطور السابقة تفاصيل زيادة المرتبات.