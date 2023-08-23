زيادة عاجلة في المعاشات الآن.. زيادة 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات من هذه الفئة

في إطار توفير كل سُبل الدعم لجميع العاملين في الدولة، قام مجلس نقابة المهندسين في جلسته التي تم عقدها يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023، بإصدار زيادة جديدة في معاشات المؤمن عليه لتبلغ هذه الزيادة نحو 150 جنيهًا، على أن يتم صرفها بأثر رجعي لتشمل شهر يوليو الماضي، وبذلك فإن قيمة الزيادة لجميع المنضمين لنقابة المهندسين بلغت نحو 300 سيتم صرفها مع معاشات شهر سبتمبر، وذلك مع قيمة المعاش الأساسية التي تحصل عليها كل درجة وفقًا لدرجة الوظيفية.

قرارات مجلس نقابة المهندسين

وفي نفس الجلسة التي عقدها نقابة المهندسين، قام المهندس طارق النبراوري، بتقديم التهنئة إلى جميع مجلس النقابة على إصدار قرارات التعليم الهندسي، التي وصفها بالقوية والقانونية، حيث إن هذه الخطوة تأتي ضمن الإصلاح نحو مسار التعليم الهندسي وتطوير مهنة الهندسة، والعمل على إنقاذها من الوضع التي وصلت إليه، مع العلم أن رئيس هيئة ضمان الجودة الصريح، علاء عشماوي، قام كذلك بتقديم العديد من المقترحات المختلفة التي تتناسب القوانين المصرية ومؤيدة من الدستور المصري.

رفع منحة الزواج لأبنة المهندس المتوفي بقيمة 5000 جنيه

وضمن القرارات الهامة التي اتخذها مجلس نقابة المهندسين، هو رفع منحة الزواج لأبنة المهندس المتوفي لتصبح قيمتها 5000 جنيهًا، فضلاً عن أن كل هذه القرارات تأتي لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا، من أجل تلبية مستلزماتهم الأساسية، مع العلم أن الحكومة المصرية حريصة على دعم جميع مواطنيها ماديًا ومعنويًا في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها المواطنين.