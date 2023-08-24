المباني فتحت ابني بيتك”.. فتح تراخيص البناء في قانون البناء الجديد 2023 في القري والمدن اعرف اهم الشروط والموعد

أكد مصدر من وزارة التنمية المحلية أنه يُسمح حاليًا بمنح تراخيص البناء وفقًا للأنظمة والشروط الجديدة المحدثة، ونفى بشدة صحة جميع الأقاويل الرائجة التي تدَّعي تعليق عملية وقف التراخيص، وفي رده على الاستفسارات المطروحة، لم يُحدد المصدر أي تاريخ محدد لفتح باب تقديم طلبات التراخيص لعام 2023، وقد دعى المصدر إلى عدم الإنسياق وراء الشائعات التي تنتشر من حين لآخر حول وقف منح التراخيص.

قانون البناء الجديد 2023

من المتوقع أن يقدم قانون البناء الجديد لعام 2023 تغييرات في اشتراطات البناء بهدف منع التجاوزات والمخالفات الجديدة، وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص قد يرون أن الإشتراطات الجديدة تجعل الأمور أكثر صعوبة، إلا أنها ستقلل من حدوث انتهاكات في مجال البناء، ومن المعروف أن القانون الجديد سيسمح بإقامة أبراج سكنية ومبانٍ ذات ارتفاعات شاهقة، خاصة إذا كانت مساحة الشارع تزيد عن 12 مترًا، ومع ذلك سيتعين على المواطنين الراغبين في الإلتزام بالإشتراطات الجديدة تقديم المستندات والأوراق المطلوبة واتباع الإجراءات المناسبة، بعد ذلك سيتم منحهم تصريح البناء بناءً على الامتثال لهذه الاشتراطات، ويجب أن يعطي هذا القانون الجديد الأفراد والمطورين العقاريين الفرصة لتحقيق مشاريع بناء متقدمة ومتوافقة مع اللوائح، مما سيسهم في تطوير وتحسين المظهر العام للمدن والمناطق الحضرية.

موعد فتح تراخيص البناء 2023

فيما يتعلق بموعد فتح تراخيص البناء لعام 2023، لا توجد معلومات محددة حسب البيان المقدم من وزارة التنمية المحلية، ولكن يجري العمل في الوقت الحالي على تعديل القوانين المتعلقة بالبناء لضمان تناسبها مع التغيرات والتطورات الحالية، هذا يهدف إلى منع تكرار ظهور العشوائيات في المستقبل والمحافظة على المظهر الحضاري والجمالي والتنظيم العمراني للأحياء والمدن، حيث يتعامل القانون الجديد للبناء مع العديد من القضايا والسلبيات التي نشأت على مر السنوات في مجال البناء والتخطيط العمراني، وبالتالي يتوقع أن يتم فتح تراخيص البناء في العام 2023 وفقًا للتعديلات القانونية الجديدة والتي تهدف إلى تحسين البيئة الحضرية والنمو المستدام في مصر.