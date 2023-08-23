خلاص وقت ما تحتاج المكان بتاعك هتلاقي .. في ثواني معدودة فسخ العقد وإخلاء الأماكن المستأجرة.. مفاجأة تفرح الملاك بشأن .. قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم، في شهر مارس 2022، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الإيجار القديم المتعلق بالأشخاص الاعتبارية غير السكنية، والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من تاريخ صدوره، لمعرفة حالات طرد المستأجر وكيفية فسخ العقد تلقائيا تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

قانون الإيجار القديم

في تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، يتم تحديد أنه يتعين على المستأجر أن يخلي المكان المستأجر ويعيده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة في المادة رقم 2 من القانون. تنص هذه المادة على أنه بعد انتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، يتم إجبار الأشخاص ذوي الاعتبار الغير سكني على إخلاء الأماكن المستأجرة. يتم طرد المستأجر المتجاوز عن إخلاء المكان بطلب من المالك أو المؤجر إلى قاضي الأمور الوقتية، وذلك بدون حق التعويض إذا تم تحقيق ذلك.

فسخ العقد تلقائيا

قد يتم إخلاء المواقع المستأجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم في 4 حالات للأشخاص القانونيين قبل مرور 5 سنوات. وفقًا للقانون رقم 136 لعام 1981، تم تحديد 4 حالات يجوز فيها إخلاء المواقع المستأجرة واستردادها لصالح المالك أو المؤجر، بسبب خرق المستأجر لأحكام العقد المبرم بين الطرفين بموجب القانون.

وفقًا للمادة 18 من قانون الإيجار القديم رقم 136 لعام 1981، فإنه غير مسموح للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، حتى إذا انتهت المدة التي تم الاتفاق عليها في العقد، إلا في حالة وجود أحد الأسباب التالية:

تتم عملية هدم المنشآت المعرضة للسقوط وإخلائها مؤقتاً لأغراض الترميم والصيانة، وذلك وفقاً للضوابط والتعليمات المنصوص عليها في القوانين النافذة.

إذا لم يقم الشخص الذي استأجر المكان بدفع الإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ تكليفه بذلك، فيتم إرسال كتاب موصى به مصحوب بإيصال تسليم، بدون ظرف، أو يتم نشر إعلان بواسطة موظف معتمد. ولا يمكن أن يصدر قرار بطرد المستأجر إذا قام بدفع الإيجار قبل إغلاق ملف الدعوى، وتسديد جميع المصروفات الفعلية المتحملة من قبل المؤجر.

ينص القانون على أنه لا يجوز للقضاء تنفيذ حكم الطرد السريع للمستأجر بسبب تأخيره في سداد الإيجار، ما لم يتم سداد المستأجر للإيجار والنفقات والرسوم عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ أمام المستأجر.

الامتناع عن الأجرة المستحقة

إذا تمت تكرار حالات عدم السداد أو تأخر في دفع الرسوم المستحقة بدون أي أسباب مبررة قبولها من قبل المحكمة، يصدر قرار بإجباره على الإخلاء أو الطرد بحسب الظروف.

عندما يتبين أن المستأجر قد تخلّى عن المكان المستأجر أو استأجره من الباطن بدون إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي أو تركه للآخرين بهدف التخلص منه بشكل نهائي، دون انتهاك الحالات التي يسمح فيها القانون للمستأجر بتأجير المكان مفروشًا أو التنازل عنه أو استئجاره من الباطن أو تركه لأقاربه المقربين وفقًا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

إذا تم تأكيد قضائياً أن المستأجر أستخدم المكان المؤجر بطريقة مزعجة للهدوء أو تؤثر سلبًا على سلامة المبنى أو الصحة العامة أو تستخدم في أغراض غير مقبولة من وجهة نظر الآداب العامة.

طريقة فسخ عقد الإيجار القديم

تنتهي العملية بالمادة رقم 18 من قانون رقم 136 لعام 1981 في مارس 2027، حيث يتم إخلاء العقارات المستأجرة بموجب قانون الإيجار القديم رسميًا للكيانات الاعتبارية، ولا حاجة وفقًا للقانون الجديد وأحدث تعديلاته إلى تلك المادة التي تنص على حالات استثنائية لإخلاء الوحدات أو العقارات المؤجرة للكيانات الاعتبارية.

حيث يتم إجراء إخلاء الوحدات المشتملة على القانون رقم 10 لسنة 2022 بزيادة سنوية تبلغ 15% لمدة 5 سنوات قبل انتهاء العلاقة بين المالك والمستأجر والتي استمرت لفترة طويلة.