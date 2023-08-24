“علشان تخلصي شغل البيت” خطوات تنزيل تردد قناة طيور البيبي الجديد على النايل سات أجمل قناة أطفال

هناك العديد من قنوات الأطفال المتميزة للغاية والتي تبث العديد من الأغاني والقيم التعليمية بصورة متميزة، لذلك يتم البحث عن تردد قناة طيور البيبي الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات بجودة عالية، فهي من بين أقدم القنوات والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 20 عام منذ أن كانت تحمل اسم طيور الجنة وسوف نخبرك اكثر حول القناة والتردد.

تردد قناة طيور البيبي الجديد

اهتمت قناة طيور الجنة بيبي بتقديم الكثير من الأفكار حول السلوكيات والتصرفات والعادات الحميدة من خلال الأناشيد الكرتونية البسيطة، الأمر الذي جعلها من بين أكثر القنوات شعبية في الوطن العربي ويزداد البحث دائمًا عن تردد القناة وإليك التردد الجديد:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11258 الاستقطاب أفقي (H) الترميز 27500 تصحيح الخطأ 5/6 الجودة SD

برامج قناة طيور بيبي للأطفال

هناك العديد من برامج الأطفال المتنوعة التي يتم تقديمها من خلال القناة والتي تتغير بصورة مستمرة ومن بينها:

كواليس.

ماما قالت.

ورتل القرآن ترتيلا.

حكايا جنى.

حروف الهجاء.

مناجاة.

الرسام الصغير.

أنا أحبكم.

من أنا.

مغامرات كامبنج.

على خطاوي السيلاوي.

كيفية ضبط تردد قناة طيور بيبي الجديد عبر جهاز الرسيفر؟