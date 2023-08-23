نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 العراق … موقع نتائجنا epedu.gov.iq

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 العراق، بعدما أعلنت وزارة التربية العراقية عن الإنتهاء من رفع نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 حتى يتمكن الطلاب من الإطلع عليها دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، خاصة بعدما ترددت الأنباء عن انتشار متحور جديد لفيروس كورونا المستجد، حيث يمكن للطالب أو ولي أمره الدخول على رابط وزارة التربية العراقية الإطلاع على النتيجة بكل سهولة ويسر، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 العراق

حيث يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 العراق، التي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور، حيث بدأ الطلاب الامتحانات في 13 أغسطس 2023 واستمرت على مدار أسبوعين، وأعلنت الوزارة أنها تلقت عدد كبير من طلبات الإعتراض على نتائج السادس الإعدادي 2023، وعلى الفور أعلنت الوزارة عن فرز الطلبات المقدمة واعادة تصحيح المواد التي تقدم الطلاب بالإعتراض عليها، وأشارت الوزارة أنها تسعى دائماً على تحقيق الشفافية والعدل بين الطلاب وأشارت إلى أن النتيجة أصبحت متاحة أمام الطلاب وإليكم الخطوات…

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي

حيث تتيح وزارة التعليم العراقية سهولة الإستعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية .