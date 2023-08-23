“الحدود الدنيا” معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 وخطوات التسجيل في جامعات الاردن عبر admhec.gov.jo

تشكل معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023 من أبرز الموضوعات التي يهتم بها الكثير من الطلبة والطالبات الذين يستعدون للالتحاق بالجامعات، وتزايد هذا الاهتمام بعد إعلان نتائج التوجيهي، حيث ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر مواعيد إعلان معدلات القبول الأدنى في هذه الجامعات للعام الدراسي الحالي، يجدر بالذكر أن تلك المعدلات تختلف من جامعة إلى جامعة، وذلك بناءً على مجموعة من العوامل التي نسلط الضوء عليها في هذا المقال.

معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023

تقوم وزارة التعليم العالي بالاعلان عن معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023، حيث تم انتهاء إجراءات إعلان نتائج التوجيهي في الأردن، وتقوم كل جامعة بتحديد معدل القبول الخاص بها بناءً على عوامل متعددة، مثل نسبة نجاح الطلاب والأماكن المتاحة في الجامعة ودرجة القبول في الفروع المختلفة، ويمكن التعرف على هذه المعدلات عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجرد استكمال التحديات، وهناك شروط للتسجيل في الجامعات الأردنية، ومنها مايلي:

أن يكون حاصلا على الشهادة الثانوية.

إذا كان تخصصه طبي يسمح له بالدخول جميع التخصصات في الكلية.

وبينما إذا كان تخصصه هندسي، يمكن له بالدخول إلى جميع الجامعات بالأردن ماعدا طب وصيدلية والتمريض وعلوم التأهيل.

كيفية التسجيل في الجامعات الاردنية 2023 2024

إليك خطوات التسجيل في تخصصات الجامعة الأردنية من خلال الآتي:

التوجه إلى الموقع الرسمي لوحدة التنسيق الموحد .

انقر على “طلب الالتحاق لمرحلة البكالوريوس”.

اختر “مستخدم جديد”.

أدخل البيانات المطلوبة، وهي: الرقم الوطني ومكان القيد ورقم القيد، ثم انقر على “استمرار”.

أدخل بيانات شهادتك الثانوية العامة.

اختر التخصص الذي ترغب في الالتحاق به.

أدخل بيانات التواصل الخاصة بك كطالب.

سدد رسوم التسجيل عبر الدفع الإلكتروني.

قدم طلب التسجيل.

بهذه الخطوات، ستتمكن من التسجيل في تخصصات الجامعة الأردنية بعد استيفاء الشروط المطلوبة.