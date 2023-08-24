ياتري بكام دلوقتي.. سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري “تخيل وصل كام!!”

سعر الريال السعودي اليوم، شهد الريال السعودي استقراراً في ظل تذبذب سعره مقابل الجنية المصري في مجموعة متنوعة من البنوك المصرية، تجدر الإشارة إلى أن هناك تفاوتاً في تلك الأسعار وذلك وفقاً لأحدث التحديثات، ولمن يرغب في متابعة الأسعار الحالية يمكنه الاستعلام مباشرة من البنوك أو المصادر المتخصصة من خلالنا سنوافيكم بآخر أخبار العملات الاجنبية والخليجية فتابعوا معنا.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم استقرارًا في مختلف البنوك المصرية، كالتالي:

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر الشراء 8.21 جنيه، وسعر البيع 8.25 جنيه.

بنك الأهلي المصري يقدم سعر شراء قدره 8.19 جنيه، وسعر بيع 8.22 جنيه.

في بنك مصر، استقر سعر الشراء والبيع عند 8.19 جنيه و8.22 جنيه على التوالي.

أما في بنك cib، فتبلغ أسعار الريال 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية يسجل سعر شراء قدره 8.21 جنيه، وسعر بيع 8.25 جنيه.

أما في البنك المصري الخليجي، فقد استقر سعر الريال عند 8.17 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

تجدر الإشارة إلى أن طلبات الشراء تزايدت بشكل ملحوظ خلال الثلاثة أيام الماضية، مما أثر بشكل ملحوظ على سعر الريال اليوم.

وفي مقابل ذلك تتوقع مصادر عديدة أن يتراوح سعر الريال السعودي في الفترة المقبلة بين نطاق يتراوح من 10.80 إلى 11.50 جنيه مصري في سوق العملات الموازية، وذلك بفعل الطلب القوي على عملية الشراء، في الوقت نفسه من المتوقع أن يبقى سعر الريال السعودي دون تغيير في البنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار الان في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

يتم تداول الريال السعودي حاليًا في البنوك ومحلات الصرافة بأسعار تتراوح بين 8.20 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع، ولكن متخصصون في هذا المجال يؤكدون أنه من المتوقع بشكل قاطع ارتفاع هذه الأسعار في حالة حدوث تعويم جديد للجنيه أمام العملات الأجنبية.