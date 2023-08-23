قبل السنة الجديدة اخبار تفرح القلب الحزين.. زيادة المرتبات الجديدة بعد ترقية الموظفين.. أحسب بالورقة والقلم

يريد الكثير معرفة تفاصيل زيادة المرتبات الجديدة بعد ترقية الموظفين، حيث زاد إجراء البحث عن موعد زيادة الرواتب بعد ترقية الموظفين بناءً على القرارات الصادرة من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور صالح الشيخ، يُشار إلى أن القرار رقم 121 لعام 2023 يتعلق بترقية العاملين في الجهاز الإداري المختص بالدولة، بناءً على ذلك، أصبحت هناك رغبة أكثر لدى الأفراد في معرفة توقيت زيادة الرواتب بعد الترقية، بالإضافة إلى جدول زيادة رواتب الموظفين، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة الآن.

جدول زيادة المرتبات 2023

بالإضافة إلى زيادة نسبة الترقية بمعدل خمسة في المائة اعتبارًا من شهر يوليو في هذا العام، فإن ذلك يعني أن جميع الدرجات التي تستحق الترقية تمت بالفعل، وبعد التوافق مع وزارة المالية والجهاز الإداري في الدولة، تم الموافقة على القرار المتعلق بزيادة المرتبات بعد الترقية من جهة، وتم أيضاً التوافق على الجدول الخاص بزيادة المرتبات لهذا العام بعد الترقيات الجديدة التي حدثت في شهر يوليو من جهة أخرى. الجدول يتضمن ما يلي:

مالك الدرجة العالية يأخذ 8500 جنيه.

المدير العام يأخذ 7000 جنيه.

الدرجة الأولى يأخذ 6500 جنيه.

الدرجة الثانية يأخذون 5500 جنيه.

أما الدرجة الثالثة يأخذ حوالي 5000 جنيه.

الدرجة الرابعة يأخذ 4500 جنيه.

الدرجة الخامسة يأخذ 4000 جنيه.

الدرجة السادسة يأخذ 3500 جنيه.

الحاصل على الماجستير سوف يأخذ 6000 جنيه.

أما الدكتوراه يأخذون 7000 جنيه.

تم التوافق على هذا الجدول وتنسيقه وتنفيذه لزيادة الرواتب بعد اجتماع المشرفين على تنفيذ هذه الزيادات.

موعد صرف مرتبات اغسطس 2023 بالزيادة

سيبدأ صرف مرتبات الموظفين في القطاع الحكومي لشهر أغسطس من الخميس 24 أغسطس. وهناك تواريخ محددة لصرف المتأخرات في ذلك الشهر وهي اليوم السابع والتاسع والعاشر. يوضح الجدول التالي جدولة صرف مرتبات أغسطس 2023 على النحو التالي: