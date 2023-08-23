يارب الايام دي ما ترجع تاني .. مصيبة لو أيام فيروس كورونا رجعت تاني .. المتحور eg 5 اعراضه .. مش بيخلي كبير ولا صغير

المتحور eg 5 اعراضه، أفاجأت وزارة الصحة المصرية بإعلان صادم عن تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، أوميكرون EG-5.2 في مصر، وأكدت الوزارة في بيان مهم أن نتائج التحاليل التي أجريت في مراكز الرصد التابعة لها أكدت إصابة اثنين بفيروس كوفيد-19 من سلالة أوميكرون EG-5.2، وظهرت عندهما أعراض خفيفة وأشارت الوزارة إلى أن حالتيهما تتحسنان ويتعافيان، لمعرفة أعراضه وكافة التفاصيل الكاملة تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء كالتالي.

بيان وزارة الصحة

هذا وقد تصدر بيان هام من وزارة الصحة يعلن عن اكتشاف أول حالة إصابة بمتغير فيروس كورونا، في بيان هام لها، أوضحت وزارة الصحة أن القطاع الطبي في وزارة الصحة يعمل على مراقبة الأمراض التنفسية الحادة من أجل الكشف المبكر عن أسباب المرض واكتشاف أي تغيرات في عوامل الاصابة من خلال عدة برامج، بما في ذلك الرصد المنتظم والمتكرر، ويوجد هذا البرنامج في 450 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يتم مراقبة حالات الإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والتهاب الرئة بشكل دوري ومنتظم، وذلك من خلال أخذ عينات من الحلق والأنف وإجراء الفحوصات اللازمة.

رصد المتحور الجديد

سيتم استئناف ارتداء الكمامة مرة أخرى، حيث تعلن وزارة الصحة عن اكتشاف أول حالات إصابة بالمتحور الجديد وميكرون EG-5.2 وذلك يثير قلق المواطنين، وأعلنت الوزارة أنها تنفذ برامج لمراقبة أي حالات تظهر في المستشفيات ويتم تنفيذها في 12 مرفق طبي، وذلك لمراقبة الأمراض التنفسية الحادة بين المرضى المحجوزين وفحص الأنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي المخلوي لجميع العينات بانتظام.

توجد رسالة هامة من وزارة الصحة بشأن علامات الفاريانت الجديدة

تشير وزارة الصحة إلى أن أعراض السلالة المتحورة الجديدة بسيطة جدًا ولا تتطلب قرارات طبية. وتوضح أن التوصيات الطبية لا تزال سارية المفعول ويجب على الأفراد الذين يتأثرون بشكل أكبر مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة الحصول على لقاحات معززة، بالإضافة إلى ضرورة غسل الأيدي وتنظيف الأسطح باستمرار، ومن الضروري استخدام الكمامات الطبية في الأماكن المزدحمة أو ذات التهوية السيئة، ويجب على أي شخص يظهر عليه أي أعراض تنفسية تجنب الاختلاط بالأشخاص غير المصابين. كما يجب الاهتمام بتناول غذاء صحي.