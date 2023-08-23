الان لينك نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 موقع الوزارة الرسمي للاستعلام عبر tazalom.emis.gov.eg

لينك نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 ارتفعت معدلات البحث عنه، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم الفني أن النتائج ستُعلن في الساعات القادمة، وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفني، شادي زلطة، على موعد إعلان نتائج هذه التظلمات في امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي، وأشار إلى أن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة، وسوف نستعرض كافة التفاصيل عن هذه النتائج، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عنها.

لينك نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفني أنه سيتم الإعلان عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 فورًا بعد انتهاء عمليات الفحص والمراجعة الكاملة من قبل وزارة التربية والتعليم والانتهاء التي تتم في كافة الكنترولات، ويجدر بالذكر أن الوزارة فتحت فترة تقديم طلبات التظلم بخصوص نتائج امتحان الثانوية العامة 2023 ابتداءً من يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، واستمرت هذه الفترة لمدة 15 يومًا حتى يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023، حيث كان بإمكان الطلاب المتظلمين تقديم طلباتهم خلال هذه الفترة.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 موقع الوزارة

يمكنك الوصول إلى نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الخاصة بالتظلمات للمرحلة الثانوية .

قم بتسجيل الدخول باستخدام بريدك الموحد.

أدخل كلمة المرور الخاصة بك.

انقر على “النتيجة الخاصة بالتعليمات لعام 2023”.

بهذه الخطوات، يمكنك الوصول إلى نتائج التظلمات بسهولة ويسر، كما أشارت بعض المصادر إلى أن أكثر من 90% من الطلاب الذين قدموا تظلمات بخصوص نتائج امتحان الثانوية العامة، عقب تدقيقها ومراجعتها، أقروا بصحة نتائجهم وعدم وجود أي أخطاء أو مشكلات فيها، وهذا يؤكد أن النتائج كانت صحيحة وسليمة، وأوضحت المصادر أيضا أن أي طالب يُثبت وجود تغيير في درجاته سيتم تحديثها والإبلاغ عنها إلى مكتب التنسيق، وسيتم استرداد قيمة رسوم التظلم التي دفعها عند تقديم التظلم.