رابط التسجيل في اكسبو قطر Doha expo 2023 والشروط اللازمة

عدد كبير من الشباب بدأ في البحث عن رابط التسجيل في اكسبو قطر Doha expo 2023 الذي يعد من أهم الأحداث التي تترقبها قطر خلال الأيام المقبلة، وخاصة أن التسجيل متاح أمام الجميع من شتى أنحاء الوطن العربي ومجاناً، إلا أنه يجب على المتقدم الالتزام بالشروط الآتية:

شروط التقديم اكسبو قطر

حيث أعلنت الهيئة المنظمة لاكسبو قطر في الدوحة عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المتقدمين للاشتراك في هذا المعرض والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتطوع حاصل على شهادة في اللغة ولديه الخبرة مع التعامل مع اللغات الأجنبية.

يجب أن يقوم المتقدم لديه الخبرة الكافية في التعامل مع الأراضي الخضراء والصحراوية.

أن يكون الشخص المتطوع حاصل على الثانوية العامة أو مايعادلها أو حاصل على دبلوم في الماجستير .

يجب ألا يكون المتطوع مرض بمرض مزمن أو يعاني من أمراض معدية.

رابط التسجيل في اكسبو قطر Doha expo

في البداية يجب الدخول على الموقع الرسمي لمعرض اكسبو الدوحة على الانترنت.

حدد أيقونة التسجيل وادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ادخل الرقم البريدي التايع للمنطقة التي تقيم بها.

ثم اضغط على موافقة على الشروط والأحكام.

ثم اضغط على حفظ البيانات .

معرض إكسبو الدوحة

حيث يقام معرض اكسبو قطر الدوحة داخل حديقة البدع وهي تعد منى أشهر الأماكن السياحية في قطر، ويتوافد إليها العديد من السائحين من شتى أنحاء العالم كونها متواجدة عند شارع الكورنيش وشارع الخليج العربي، وتقوم الحكومة القطرية خلال هذا المعرض بدعوة عدد كبير من الشباب الخريجين للحصول على الخبرة والمعرفة في العديد من المجالات الخاصة بالزراعة .