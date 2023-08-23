“الوجبة الاخيرة” spa.gov.iq استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 منصة مظلتي عموم المحافظات

تأتي اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 على قائمة البحث خلال الساعات الماضية، وخاصة بعد فتح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية طلبات الحصول على الرعاية الاجتماعية التي وفرتها من أجل توفير الدعم الاجتماعي لجميع الفئات، التي يتم منحه لهم تبعا للشروط والضوابط التي وضعتها سابقا وقد استقبلت الحكومة العراقية العديد من طلبات المواطنين من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

هناك مجموعة من الشروط التي حددتها الوزارة لكي تصبح مقبولا ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية، وتتمثل في الآتي:

يجب أن يكون الطلب موجهًا من قبل المواطن العراقي نفسه أو وكيله القانوني.

أن يكون المتقدم في وضع اقتصادي فقير ومحتاج.

ينبغي ألا يكون من أصحاب الدخل الم

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا دائمًا في العراق.

بمجرد تلبية هذه الشروط، يمكن للشخص التقديم بطلب للحصول على الرعاية الاجتماعية والاستفادة من الدعم المقدم من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

بالطبع، إجراءات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 بسيطة ويمكنك القيام بها عبر الإنترنت. هذه هي الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة مظلتي التابعة لموقع الوزارة الرسمي

أدخل رقم البطاقة الذكية الخاصة بك في الحقل المخصص، ثم اضغط على زر “بحث”.

بإمكانك أيضًا إدخال المعلومات الشخصية الخاصة بك مثل المحافظة ورقم البطاقة التموينية.

نقر على كلمة “بحث” للبحث عن أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية.

بهذه الطريقة، ستتمكن من معرفة ما إذا كانت اسمك ضمن الأشخاص المستحقين للرعاية الاجتماعية والدعم المقدم من الوزارة، وأتاحت الحكومة العراقية برنامج الدعم لغير القادرين بهدف توفير حياة كريمة لهم ومن أجل مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة في هذا الموقف.