ياتري بقت بكام دلوقتي!.. أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري “مش هتصدق سعرهم”

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر، يشهد البحث عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تصاعداً يومياً، خصوصاً مع تقلبات الأسعار الفجائية في سوق العملات السوداء، ونظراً لاهتمام الكثيرين داخل وخارج مصر بمعرفة سعر الدولار وأسعار العملات، يسعى موقع البديل جاهداً لتزويد قرائه بآخر التحديثات المتعلقة بسعر الدولار الأمريكي، سواء في السوق الرسمي أو السوق الموازية.

سعر الدولار وأسعار الذهب اليوم في مصر

أحدث مستجدات أسعار الذهب، وتحركات الدولار والعملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، تتصدر عناوين اليوم، إليكم قائمة بسعر الدولار اليوم في البنوك المصرية واسعار الذهب كالتالي:

حيث أظهر جرام الذهب عيار 24 قيمة تصل إلى 2729 جنيهًا.

وفي ظل الانتشار الواسع للذهب عيار 21، سجل سعر الجرام الخاص به 2400 جنيه.

بينما استقر جرام الذهب عيار 18 عند 2071 جنيه.

أما الجنيه الذهب فقد انحنى للارتفاع محققًا 18400 جنيه.

أما العملات فرصدنا سعر الدولار الأمريكي في تحركاته اليومية في البنوك المصرية حيث بلغ 30.93 جنيه للبيع و30.84 جنيه للشراء.

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر

نوضح أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر كالتالي: