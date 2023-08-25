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ياتري بقت بكام دلوقتي!.. أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري “مش هتصدق سعرهم”
أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر
أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر، يشهد البحث عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تصاعداً يومياً، خصوصاً مع تقلبات الأسعار الفجائية في سوق العملات السوداء، ونظراً لاهتمام الكثيرين داخل وخارج مصر بمعرفة سعر الدولار وأسعار العملات، يسعى موقع البديل جاهداً لتزويد قرائه بآخر التحديثات المتعلقة بسعر الدولار الأمريكي، سواء في السوق الرسمي أو السوق الموازية.
سعر الدولار وأسعار الذهب اليوم في مصر
أحدث مستجدات أسعار الذهب، وتحركات الدولار والعملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه، تتصدر عناوين اليوم، إليكم قائمة بسعر الدولار اليوم في البنوك المصرية واسعار الذهب كالتالي:
- حيث أظهر جرام الذهب عيار 24 قيمة تصل إلى 2729 جنيهًا.
- وفي ظل الانتشار الواسع للذهب عيار 21، سجل سعر الجرام الخاص به 2400 جنيه.
- بينما استقر جرام الذهب عيار 18 عند 2071 جنيه.
- أما الجنيه الذهب فقد انحنى للارتفاع محققًا 18400 جنيه.
- أما العملات فرصدنا سعر الدولار الأمريكي في تحركاته اليومية في البنوك المصرية حيث بلغ 30.93 جنيه للبيع و30.84 جنيه للشراء.
أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر
نوضح أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر كالتالي:
- أكد مطلعون على السوق أنه شهد ارتفاعًا في سعر الدولار اليوم حيث وصل إلى 40 جنيهًا مقابل الجنيه، لكنه تمكن اليوم من اختراق هذا الحاجز والوصول إلى 40.5 جنيه بالسوق السوداء، بينما في السوق الرسمي لم يتجاوز 31 جنيه.
- شهد سعر الجنيه الاسترليني في السوق السوداء ارتفاعًا كبيرًا مقابل الجنيه المصري خلال الساعات الأخيرة، حيث ارتفع إلى 50 جنيهًا مصريًا، بعدما كان يتداول بسعر 48.5 جنيه، بالمقابل تم تسجيل سعر الجنيه الاسترليني في البنوك وشركات الصرافة عند 39.30 جنيه.
- فيما يخص اليورو، تشهد السوق السوداء في مصر اليوم تحركات ملحوظة حيث وصل سعره إلى 43 جنيهًا، ولامس أعلى مستوى عند 44.50 جنيه، بالمقابل تم تسجيل سعر اليورو في البنوك وشركات الصرافة بقيمة 33.71 جنيهًا.
- يعد الريال السعودي من بين العملات الأكثر تداولًا في السوق السوداء، وخصوصًا خلال مواسم الحج والعمرة، حيث ارتفع سعر الريال السعودي اليوم إلى 10.80 جنيه خلال الأيام الحالية بعدما كان يتداول بسعر 10.40 جنيه، وسجلت بنوك مصرية مثل الأهلي المصري وبنك مصر ارتفاعًا طفيفًا في سعر الريال السعودي إلى 8.23 جنيه.
- شهد سعر الدرهم الإماراتي تغيرًا في السوق السوداء اليوم، حيث تراوح بين 11 جنيه للسعر الأدنى ووصل إلى 11.30 جنيه للسعر الأعلى، بجانب ذلك سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري قيمة 8.39 للشراء و8.40 للبيع.