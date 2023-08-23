ما تخرجش من منزلك .. مركز الأرصاد يحذر المواطنين من .. طقس اليوم في السعودية .. تقذيف المعتمرين

طقس اليوم في السعودية، حيث تعرضت منطقة مكة هذا الأسبوع لموجة حر قوية ووصلت درجة الحرارة إلى 47 درجة مئوية، توقع مركز الأرصاد الجوية تحسن الطقس، حيث من المتوقع ظهور غيوم متفرقة عموماً مع احتمالية زخات من الأمطار الرعدية، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة.

طقس السعودية الآن

شهدت مختلف مناطق جدة أمس زخات خفيفة من المطر حسبما ما أفادت صحيفة “عكاظ”، وتأثرت الأجزاء الشرقية في محافظة جدة بالغبار الناتج عن تيارات السحب الرعدية، ومن المتوقع هطول أمطار، فيما يخص ذلك، أشار السيد محمد البقمي، المتحدث باسم أمانة جدة، إلى أن لجنة الأمطار تعمل حالياً في جدة لمواجهة تأثيرات الأمطار، وقد تم تطبيق الخطة الاحترازية مع استدعاء تحذيرات عن الهطول المطري.

ماذا قال السيد محمد البقمي

وأعلن قائلاً: “تمت تضمين خطة الأمطار للقاء الاحتياجات المطلوبة للصيانة والتنظيف لشبكة تصريف مياه الأمطار الحالية. كما تم التأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد في هذا الصدد”.

فيما يتعلق بذلك، حذر الدكتور عيد الحربي، طبيب الأسرة، من أثر الغبار والأتربة على الجهاز التنفسي، حيث يتسبب في تهيج الجهاز التنفسي وظهور حساسية في الأنف.

تم توجيه توصيات بالبقاء في المنزل وعدم التعرض مباشرةً للغبار. وفي حال الحاجة، يُوصى بارتداء الكمامات للحد من استنشاق الأتربة.