وزارة الداخلية تقضي على أشهر تاجر مخدرات باكستاني في السعودية.. اخر اخبار السعودية اليوم

اخر أخبار السعودية اليوم، أعلنت وزارة الداخلية، في يوم (الأربعاء) الحالي، بياناً بخصوص تنفيذ حكم الإعدام عن طريق القتل كعقاب لأحد المجرمين في منطقة مكة المكرمة. وفيما يلي نص البيان، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز البديل الذي يرصد لكم كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه، حيث جاء على النحو التالي

بيان وزارة الداخلية السعودية

قال الله تعالى إن العقوبة المستحقة للذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض لنشر الفساد، هي أن يقتلوا أو يصلبوا أو يقطع أيديهم وأرجلهم من جهة معاكسة، أو يُنفوا من الأرض، ولهؤلاء الأشخاص عار في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة.

تم القبض على منير قل لال سيد، وهو باكستاني الجنسية، بواسطة نعمة من الله، عندما كان يقوم بتهريب المخدرات من نوع الهيروين. أثناء التحقيق معه، تم توجيه اتهامات له بارتكاب هذه الجريمة، وتم إحالته إلى المحكمة. صدر ضده حكم بالإدانة وتعزيره بالإعدام وتمت تأييد هذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، صدر أيضًا أمر ملكي بتنفيذ العقاب المقرر شرعًا، وتم تأييده من طرف الجهة المختصة.

تفاصيل حكم تنفيذ الاعدام

تم تنفيذ حكم الإعدام بحق المجرم منير قل لال سيد في منطقة مكة المكرمة يوم الأربعاء 7 / 2 / 1445هـ، وزارة الداخلية تعلن هذا لأجل تأكيد حرص المملكة على مكافحة المخدرات بجميع أشكالها وذلك بسبب الأضرار الكبيرة التي يتسببون فيها على الأفراد والمجتمع، وتفرض أشد العقوبات على المتسببين في هذه الجرائم وتستند إلى منهج الله العزيز. كما تحذر في الوقت نفسه كل من يقوم بذلك بأن العقاب الشرعي سينتظره، والله الهادي إلى سواء السبيل.