رابط التسجيل في استمارة تعيينات التربية العراقية  2023 ..  شروط التقديم على 50 ألف عقد في المحافظات العراقية

تم الاعلان من الوزارة عن اتاحة عدد 50 عقد وانه يمكننا الاستعلام عن استمارة التقديم على وزارة التربية 2023 وانها متاحة لكافة الطلاب والطالبات لرغبتهم في متابعة دراستهم الجامعية ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط التسجيل في استمارة تعيينات التربية العراقية 2023.

رابط التسجيل في استمارة تعيينات التربية العراقية 2023

ستم الدخول على وزارة التربية.

اضغط على زر إستفسار.

يظهر لك رابط لتحميل استمارة التقديم.

ثم يتم النقر عليه لفتحه أو حفظه.

طباعة استمارة التقديم وتعبئتها بشكل صحيح ودقيق.

تعبئة استمارة التقديم على عقود وتعيينات التربية

يمكننا ان نقوم بتحميل استمارة التقديم، ويتم كتاة البيانات ويتم من خلال القيام بالاتي.

يتم كتابة الاسم الرباعي باللغة العربية والإنجليزية كما انه لابد من التاكد منه.

توضيح رقم الهوية الوطنية أو جواز السفر.

كتابة رقم المشترك والمحافظة والمديرية والمدرسة والفرع.

كما انه لابد من ان يقدم صورة من وثيقة التخرج.

توضيح عنوان السكن الحالي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

يتم تقديم صورة من بطاقة السكن.

كتابة سنة التخرج والنقاط المضافة للحالات الاجتماعية.

إرسال استمارة التقديم إلكترونيًا