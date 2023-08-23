الآن تحميل كشوفات pdf.. اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 عبر منصة مظلتي molsa.gov.iq

اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023، اصبح البحث عن اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 هو الشغل الشاغل للكثير من المواطنين العراقيين الفقراء ومحدودي الدخل، حيث تقدم الالاف بطلبات للاستفادة من الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وقد وصل عدد الشخاص المسجلين للاستفادة من راتب الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة لأكثر من 200 ألف مواطن، واليكم رابط موقع مظلتي للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، فتابعونا.

اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

وعبر موقع وزارة العمل العراقية ومنصة مظلتي يمكنك في أي وقت على مدار اليوم استخراج وتحميل كشوفات اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 pdf على جهازك بعدما تم الاعلان عن اسماء المشمولين بعد الانتهاء من اعمال البحث الميداني، على أن يتم صرف الرعاية الاجتماعية قريبا في كافة المحافظات “القادسية، النجف، الكرخ، الرصافة، السلمانية،…”، واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة:

قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

قم بالدخول إلى ايقونة اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية 2023.

حدد الوجبة التاسعة.

قم بادخال الاسم رباعي ورقم الهوية بشكل سليم وصحيح.

قم بالضغط على كلمة “الاستعلام”.

سيتم تنزيل الملفات على جهازك.

قم بفتح الملف والبحث عن اسمك.

شروط الحصول على الوجبة التاسعة في الرعاية الاجتماعية 2023

وقد تم الكشف عن شروط الحصول على الوجبة التاسعة في الرعاية الاجتماعية 2023 من قبل وزارة العمل العراقية سابقا، وهي:

أن يكون الشخص المتقدم لدعم الرعاية الاجتماعية عراقي الجنسية.

مقيم بشكل دائم بدولة العراق.

أن يكون عمر المتقدم للدعم لا يقل عن 18 عام ولا يزداد عن 60 عام بالنسبة للرجال.

لا يمتلك أي ممتلكات خاصة ولا عقارات ولا أصول.

ليس له سجل تجاري.

يمكنك الآن بسهولة الاستعلام عن اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 الوجبة الجديدة عبر موقع وزارة العمل العراقية، حيث يمكنك الاطلاع على الكشوف التي تضم جميع اسماء المستفيدين بسهولة والتعرف على إذا ما كان اسمك من بينهم أم لا.