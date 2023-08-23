الطلبة الاوائل على العراق 2023 المهني .. كشوفات المقبولين في الجامعات الحكومية بالعراق

يرغب البعض عن الاستعلام عن إستمارة التقديم على وزارة التربية 2023 والتي يتم توفيرها بشكل إلكتروني بدل من هدر الوقت والجهد ويتم من خلال توافر بعض من الشروط محددة ومن خلال مقالنا سنتعرف على كشوفات المقبولين في الجامعات الحكومية بالعراق.

الاستعلام عن كشوفات المقبولين في الجامعات الحكومية بالعراق

يمكننا الاستعلام عن المقبولين في الجامعة الحكومية والتي يتم من خلال الفيام ببعض من خطوات سهلة وبسيطة، ويتم من خلال القيام بالاتي.

يتم زيارة موقع وزارة التربية العراقية الرسمي كما انه يمكن الدخول على مديرية إدارة التطوع.

كما انه يتم حصول كل من الأعزب الغير متزوجة والمتزوجة على نقطتان.

اما عن المتزوج والزوج الغير معين يحصل على عدد 10 نقاط.

يحصل الطالب على درجة واحدة فقط عن كل سنة تخرج.

المستندات المطلوبة في استمارة تقديم وزارة التعليم

صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن مجموعة من الاوراق حتى يتم توفيرها ومنها.

كما انه يجب ان يتم تقديم بطاقة السكن.

لابد من ان يتم القيام بتقديم وثيقة التخرج أو التأييد.

تقديم الأمر المدرسي بالنسبة للمحاضرين المجانيين.

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موعد التقديم في الجامعات الحكومية بالعراق

وضحت وزارة التعليم العراقية عن انه لابد من تقديم كافة الاوراق السابقة حتى يتم بعض من الاوراق التي سبق وان تم الاعلان عنها حيث انه هو موعد التقديم والتي يبحث عنه الكثير عبر مواقع التواصل كما انه يتم اختلاف الموعد من فئة لأخرى يعني انه حالة إذا كانت التقدم على الكلية يتم التعرف على الموعد المعلن عنها من قبل الموقع.