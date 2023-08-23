كشوفات pdf باسماء الوجبة الخامسة المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية 2023 منصة مظلتي العراقية
يهتم بالبحث العديد من الأسر العراقية حيث اعلنت الوزارة عن اقتراب موعد اعلان الاسماء حيث جاءت بهذا البيان والذي قالت به انه من المتوقع الإعلان عن قائمة المستفيدين من الدفعة الخامسة خلال أيام قليلة ومن خلال مقالنا سنتعرف على كشوفات pdf باسماء الوجبة الخامسة المشمولين.
كشوفات pdf باسماء الوجبة الخامسة المشمولين
يمكن لكافة المتقدمين على الدعم الاستعلام عن أسمائهم من خلال كشوف المشمولين والتي يتم الاعلان عنها عبر منصة مظلتي التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، كما انه يمكننا الحصول على الاسم والاطلاع على حالة طلباتهم والتأكد من مدى مطابقتها.
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اسماء المقبولين في الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة
يرغب الكثير من الاشخاص التعرف على كيفية الحصول على المنحة المقدمة من وزارة العمل والتعرف على انه هل تم قبول أسمائهم في كشوف المقبولين بالرعاية الاجتماعية. ويمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الدفعة الخامسة والتي تعد هي الدفعة الاخيرة وسيتم الإعلان عنها بعد أيام قليلة ويتم من خلال القيام بهذه الخطوات التالية:
- يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.
- ثم يتم الضغط على إرسال طلب.
- بعدها يتم تحديد الرعاية الاجتماعية.
- اختيار الوجبة التي يرغب التعرف عليها.
- تسجيل البيانات المطلوبة بدقة وعناية.
- النقر على استفسار عن الأسماء المشمولين.
- ستظهر قائمة بأسماء المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية للدفعة التاسعة.
- وان هذا الدعم الهدف منه هو العمل على تقديم الدعم لبعض من الاسر المحتاجة والفقراء بهدف اعانتهم على ظروفهم الصعبة ويتم الاعلان بشكل الكتروني لتوفير الوقت والجهد.