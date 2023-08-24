الموظفين طايرين من الفرحة بعد زيادة رواتبهم لـ 8000 جنيه.. الحكومة تُعلن رسميًا زيادة رواتب هؤلاء الموظفين لهذا السبب

زيادة رواتب هؤلاء الموظفين لهذا السبب، باستطاعة العاملين استلام رواتب شهر أغسطس عبر أجهزة الصراف الآلي، بموجب منهجية تشمل التمويل الشامل، فور انطلاق فجر يوم الخميس غدًا، وقد أصدرت وزارة المالية نداءً هامًا لتجنب تجمع الأفراد أمام أجهزة الصراف الآلي، حيث ستكون الرواتب متاحة بلا استثناء في أي لحظة اعتبارًا من تاريخ البدء المحدد لعمليات الصرف لكل الجهات الإدارية.

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

أعلنت وزارة المالية من خلال بيانها الخاص جدولاً زمنياً لتسليم رواتب شهر أغسطس 2023 لموظفيها المنتشرين في نحو 58 مؤسسة حكومية وجهة تنفيذية، وذلك على مدى خمسة أيام متوالية، ستبدأ تسليم مرتبات شهر اغسطس اعتباراً من يوم الخميس الموافق 24 من الشهر الحالي، ليتبعها تسليم المتبقي من الرواتب في الأيام التالية وتحديداً من الأحد 27 حتى الثلاثاء 30 أغسطس الحالي.

الحكومة تُعلن رسميًا زيادة رواتب هؤلاء الموظفين لهذا السبب

في خبر سار من دكتور محمد معيط، وزير المالية، تم الإعلان عن تخصيص مليار جنيه للعام المالي القادم بهدف دعم الترقيات للموظفين في عام 2023، هذه هي المرة الثالثة خلال هذا العام التي يتم فيها زيادة مرتبات الموظفين، بالإضافة إلى حركة الترقيات في شهر يوليو الماضي، سيكون للموظفين الذين يستحقون الترقية زيادة رواتب هؤلاء الموظفين لهذا السبب، حيث تتراوح قيمة المرتبات بعد الترقية كما يلي:

الدرجة العالية: 8500 جنيه

المدير العام: 7000 جنيه

الدرجة الأولى: 6500 جنيه

الدرجة الثانية: 5500 جنيه

الدرجة الثالثة: 5000 جنيه

الدرجة الرابعة: 4500 جنيه

الدرجة الخامسة: 4000 جنيه

الدرجة السادسة: 3500 جنيه

أيضًا، حملة الماجستير سيتلقون 6000 جنيه.

وحملة الدكتوراه سيحصلون على 7000 جنيه.

هذه الخطوة تعكس التزام وزارة المالية بدعم وتقدير الكوادر البشرية وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء في خدمة وطنهم.