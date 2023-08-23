معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2023 ما هو الحد الأدنى للقبول في كليات الأردن للطلاب الثانوية

يهتم الكثير من الطلبة والطالبات بالتعرف على معدلات القبول في الاردن وانه يمكننا ان نتعرف على الحد الأدنى للقبول في كافة التخصصات وكان ذلك بعد ان تم الاعلان عن نتائج التوجيهي في الأردني ومن خلال مقالنا سنتعرف على معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2023.

معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2023

يهتم الكثير من الطلبة والطالبات بالتعرف على الحد الأدنى من معدلات القبول وذلك في كافة التخصصات المتاحة بالاضافة إلى تصريح وزارة التعليم بالعراق عن فتح باب التسجيل والذي بدا من اليوم الأربعاء الموافق 23 من شهر أغسطس الجاري، كما انه سيتم القيام بالانتهاء من التقديم في يوم 7 من شهر سبتمبر 2023.

اقرا أيضًا:معدلات القبول الموحد في الجامعات الاردنية 2023/2024 ورابط مباشر لتسجيل في الكليات الاردنية

ما هي معدلات للقبول في الجامعات الاردنية

تم الاعلان عن معدلات القبول في الكليات والتي يزداد البحث عنها خلال تلك الفترة فقد جاءت كما يلي.

القبول في كلية الطب 98.2%.

يمكن للجميع الالتحاق بكلية طب الأسنان بمعدل 97.15%

اما عن كلية الهندسة المعمارية في الأردن 93.6%.

معدل القبول في كلية العلاج الطبيعي 93%.

كما ان الحد الادنى للقبول في كلية التمريض 94%.

حيث ان معدل القبول في كلية الهندسة الميكانيكية 91.9%.

اما عن القبول في الهندسة المدنية 91.45%.

كلية الحاسب الآلي 94.35%.

الجامعات العراقية

تم الاعلان عن معدلات القبول في الجامعات العراقية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، والذي تم من خلال الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة وذلك في كافة الفروع احيائية أو تطبيقية أو أدبية وقد اعلنت الوزارة عن انه تستعد لفتح باب التسجيل امام الطلاب لكي يتم انضمامهم للالتحاق بالكلية.