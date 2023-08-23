ليونيل ميسي وإنتر ميامي.. القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وسينسيناتي وترددها مجانية وبجودة عالية

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وسينسيناتي، لم يتبق سوى ساعات قليلة على إقامة مباشرة ميامي وسينسيناني، حيث ينتظرها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر، مع العلم أن هذه المباراة تأتي ضمن نصف نهائي كأس لامار هانت من أجل متابعة اللاعب العالمي ليونيل ميسي، الذي لقب بالاحترافية على مستوى العالم، مع العلم أن بفضل هذا اللاعب قدر فريق إنتر ميامي التأهل في نهائي كأس الدوريات الأمريكية، ويسعى في الوقت الحالي إلى الفوز بكأس لامار هانت.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وسينسيناتي

تمتلك مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية حقوق البث المباشر في نقل مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي، التي يُشارك فيها النجم العالمي ليونيل ميسي، ليكون ترددها الجديد على النحو التالي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة هو 11411.

الإستقطاب أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة أبو ظبي 1 الناقلة لمباراة إنتر ميامي وسينسيناتي

يمكن الحصول على تردد قناة أبو ظبي 1 المجانية الناقلة لمباراة إنتر ميامي وسينسيناتي، وفقًا لما يأتي:-

التردد هو 11526.

الاستقطاب الخاص بالقناة فهو أفقي.

معامل الترميز يتمثل في 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

ليونيل ميسي وإنتر ميامي

يستضيف ملعب تي كيو أل ستاديوم مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي غدًا الخميس الموافق 23 أغسطس 2023 في تمام الساعة 2 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، وذلك في كأس لامار هانت، إضافة إلى أن قائد مباراة غدًا سيكون النجم العالمي ليونيل ميسي، الذي حطم الأرقام القياسية في كرة القدم على المستوى المحلي والعالمي.