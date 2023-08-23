الآن هنا..الحد الأدني للقبول في معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023/2024 بوابة التقديم الإلكتروني للجامعات

معدلات القبول في الجامعات العراقية.

بعد إعلان نتائج الصف السادس الاعدادي فى عموم المحافظات العراقية ،يقوم الطلاب بالبحث عن معدلات القبول للكليات التي يرغبون في الالتحاق بها، وتشمل المعدلات التالية:

. كلية الطب: يكون المعدل اللازم للقبول حوالي 100.08%.

. كلية طب الأسنان: يكون المعدل اللازم للقبول حوالي 99%.

. كلية الصيدلة: يكون المعدل اللازم للقبول حوالي 98%.

. كلية الهندسة: يكون المعدل اللازم للقبول حوالي 86%.

. قسم الميكانيكا في كلية الهندسة: يكون المعدل اللازم للقبول حوالي 83%.

. قسم المواد في كلية الهندسة: يكون المعدل اللازم للقبول حوالي 86%.

. كلية العلوم: يكون المعدل اللازم للقبول حوالي 86.06%.

. قسم الرياضيات في كلية العلوم: يكون المعدل اللازم للقبول حوالي 85%.

تسجيل الدخول على رابط معدلات القبول الموحد.