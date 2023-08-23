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الآن هنا..الحد الأدني للقبول في معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023/2024 بوابة التقديم الإلكتروني للجامعات
الحد الأدني للقبول في معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023/2024، حيث أعلنت الوزارة العراقية عن معدلات القبول في الجامعات، وذلك استعدادا لفترة التسجيل المقبلة في الجامعات العراقية قبل بضعة أيام، أعلنت الوزارة أن عملية التسجيل ستتم عبر الإنترنت، وذلك بعد توافر الشروط التي حددها الحكومة والتي يجب أن يتوافق معها المتقدم، ومن خلال التقرير التالى سنقوم بتقديم جميع المعلومات التي من شأنها الحصول على معدلات القبول والتسجيل في الجامعات العراقية بكل سهوله ويسر.
معدلات القبول في الجامعات العراقية.
بعد إعلان نتائج الصف السادس الاعدادي فى عموم المحافظات العراقية ،يقوم الطلاب بالبحث عن معدلات القبول للكليات التي يرغبون في الالتحاق بها، وتشمل المعدلات التالية:
. كلية الطب: يكون المعدل اللازم للقبول حوالي 100.08%.
. كلية طب الأسنان: يكون المعدل اللازم للقبول حوالي 99%.
. كلية الصيدلة: يكون المعدل اللازم للقبول حوالي 98%.
. كلية الهندسة: يكون المعدل اللازم للقبول حوالي 86%.
. قسم الميكانيكا في كلية الهندسة: يكون المعدل اللازم للقبول حوالي 83%.
. قسم المواد في كلية الهندسة: يكون المعدل اللازم للقبول حوالي 86%.
. كلية العلوم: يكون المعدل اللازم للقبول حوالي 86.06%.
. قسم الرياضيات في كلية العلوم: يكون المعدل اللازم للقبول حوالي 85%.
تسجيل الدخول على رابط معدلات القبول الموحد.
لتقديم طلب القبول في الجامعات العراقية، يمكنك اتباع هذه الخطوات البسيطة:
. قم بالدخول إلى بوابة التقديم الإلكتروني للجامعات العراقية.
. بمجرد الوصول إلى الموقع، انتقل إلى منصة التخطيطات والدراسات.
. ابحث عن خدمات الطلاب واضغط عليها في الصفحة الرئيسية.
. اختر “دليل الطالب للقبول في الجامعات والمعاهد”.
. قم بتحميل الدليل الذي يحتوي على متطلبات القبول لجميع الجامعات والمعاهد المتاحة.
. بعد تحميل الدليل، قم بالضغط على “دليل الطالب للكشف عن معدلات القبول”.
. ستظهر لك الكلية التي تم قبولك فيها.
. اطلع على استمارة القبول لمعرفة موعد تقديم طلب القبول الخاص بك.