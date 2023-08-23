“ليا مكان في كلية ولا لا؟؟”.. الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب علمي علوم 2023 في تنسيق المرحلة الثالثة

قبل ساعات من بدء تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2023، يتزايد البحث من قبل الطلاب حول الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب علمي علوم 2023 في تنسيق المرحلة الثالثة في كافة أنحاء الجمهورية، حيث يشمل تنسيق المرحلة الثالثة كل من حصل على 50% فأكثر من طلبة الشعبة العلمية والادبية، وكذلك طلاب الدور الثاني، وخلال السطور القادمة نقدم لكم أسماء الكليات والمعاهد المتاحة أمام طلاب علمي علوم 2023.

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب علمي علوم 2023

وبالرغم من انتهاء المرحلة الاولى والثانية من التنسيق وظهور نتيجتهم، حيث التحق اغلب الطلاب ممن سجلوا رغباتهم في هاتان المرحلتين بكافة الكليات وبالتالي أصبحت كليات قليلة هي من يوجد بها أماكن شاغرة بالإضافة إلى عدد كبير من المعاهد:

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

الفراعنة العالي إدارة أعمال

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه المنيا

تربية رياضية بنات بنها

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى

تربية رياضية بنين سوهاج

آداب انتساب موجه العريش

الفني التجاري بالإسكندرية

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا إدارة أعمال

معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة

معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية

الفني التجاري بأسوان

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة

ك.ت. فني ري وصرف ومساحه قنا

الفني للفنادق بورسعيد

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية العريش رياضة

تربية جنوب الوادي رياضة

تربية رياضية بنين المنصورة

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية فنية حلوان بالزمالك

خدمة اجتماعية أسيوط

المعهد العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

المعهد العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

تربية نوعية فنية طنطا

الفني الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة

معهد طيبة العالي شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات رياضة

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين بور سعيد

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويمكن لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة تسجيل رغباتهم عبر الموقع الالكتروني مع مراعاة التوزيع الجغرافي لهم، ومراعاة تسجيل الرغبات وفقا للمجموع الحاصل عليه.