تعليق الدراسة في السعودية.. هل يوجد تعليق بالدراسة الحضورية غدًا الخميس في المملكة؟

كشفت الإدارة التعليمية في مكة المكرمة، عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023، وذلك بسبب أحوال الطقس الغير ملائمة، ووفقًا للبيان الصادر عن المركز الوطني للأرصاد بشأن حالة الطقس الجوية، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة جميع الطلاب والطالبات وكذلك منسوبي العملية التعليمية، إضافة إلى التأكد من سلامة جميع المباني المدرسية، بعد أن شهدة المدينة موجة كبيرة من الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية التي أثرت بشكل كبير على العديد من المناطق والطرق العامة، وفي السطور التالية نوضح لكم حقيقة ما إذا كان هناك تعليق في الدراسة أم لا.

تعليق الدراسة في السعودية

وأكدت وزارة التعليم أنه لم يتم الإعلان عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا الخميس الموافق 24 أغسطس 2023، وفي حال وجود إجازات أو تعليق بالدراسة في أي جهة أو منطقة تعليمية سيتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة، فضلاً عن أن الوزارة حريصة على متابعة الأحوال الجوية باستمرار لمعرفة مدى تأثيرها على المواطنين، والعمل على تطبيق الإجازات المنوط بها في حالة اللزوم.

خدمات منصة مدرستي للتعليم عن بُعد

وكشفت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، عن أنه في حالة تعليق الدراسة الحضورية سيتم تحويلها عن بُعد عبر منصة مدرستي التعليمية التي وفرتها الوزارة أمام جميع الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية، من أجل التسهيل عليهم في إنهاء جميع الخدمات التعليمية المختلفة، مع العلم أنها عملت كذلك على تطويرها في الفترة الأخيرة حتى تتلاءم مع جميع العمليات والإجراءات المختلفة التي تتم من خلالها.