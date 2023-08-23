“ركب الصاروخ ووصل لرقم قياسي!!”… سعر طن الحديد في مصر بعد فتح تراخيص البناء والتطبيق خلال ساعات

سعر طن الحديد في مصر، يتزايد البحث من قبل المواطنين وخاصة الراغبين في البناء حول سعر طن الحديد في مصر، حيث قامت بعض الشركات العاملة في صناعة الحديد برفع سعر طن الحديد اليوم لأول مرة منذ أكثر من 3 أشهر، حيث قامت شركتي بشاي والجارجي برفع سعر طن الحديد ألف جنيه دفعة واحدة على أن يتم التطبيق خلال ساعات، واليكم سعر طن الحديد اليوم في مصر، فتابعونا.

سعر طن الحديد في مصر

والآن نكشف لكم سعر طن الحديد في مصر والذي من المقرر أن يتم تطبيقه والعمل به بداية من غدا الخميس وفقا لما صرح به أعضاء الغرفة التجارية:

سعر طن حديد بشاي اليوم: زاد نحو ألف جنيه للطن ليسجل 34 ألف جنيه تسليم أرض المصنع ويبدأ تطبيق الزيادة غدا الخميس.

سعر طن حديد الجارحي اليوم: زاد ألف جنيه، ليسجل 33 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع ويبدأ تطبيق الزيادة غدا.

سعر طن حديد المصريين: 34050 جنيها للطن، حيث لم يشهد أي تغيير.

سعر طن حديد عز: سجل 32135 جنيها للطن، دون أي تغيير في الأسعار حتى الآن.وسجلت مبيعات حديد عز خلال العام الماضي مستوى 83.98 مليار جنيه، وحققت أرباحا بلغت 6.64 مليار جنيه، وفق بيان صدر في إبريل الماضي، وأشارت الشركة وقتها إلى خسائر فروق عملة بنحو 3.47 مليار جنيه خلال العام الماضي.

اسعار الحديد في مصر اليوم

وقد شهدت اسعار الحديد في مصر اليوم ارتفاعا على الرغم من تراجع الأسعار العالمية واستقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وكشفت وزارة التموين أن إنتاج حديد التسليح في مصر ارتفع بنسبة 15.2% في يوليو المنقضي مقارنة بالعام الماضي نتيجة لزيادة لطلب على حديد التسليح في السوق المحلية؛ وذلك بسبب الزيادة في نشاط البناء.