نزلهـــــا الان.. القنوات الناقلة لحفلة ليلة الدموع في جدة ... يشارك به اهم النجوم بالوطن العربي

يبحث عدد كبير من محبي الموسيقي لرغبيتهم في التعرف على تردد القنوات الناقلة لحفلة ليلة الدموع والتي تعتبر من ضمن اهم و أكبر الحفلات التى تقام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ومن خلال مقالنا سنتعرف على القنوات الناقلة لحفلة ليلة الدموع في جدة.

القنوات الناقلة لحفلة ليلة الدموع جدة 2023

هي من ضمن أهم الحفلات التي تم الاعلان عنها في المملكة السعودية والت يسيتم عرضها على عدد من القنوات والتي من بينها.

قناة ام بي سي مصر .

حفلة ليلة الدموع جدة 2023

سيتم عرض حفل ليلة الدموع مباشرة مساء الخميس الموافق الرابع والعشرين من أغسطس وذلك على اقناة ام بي سي مصر كما انها من ضمن القنوات العارضة للمسلسلات والبرامج والافلام ويتم عليها شاشتها نقل هذا حفل العظيم.

افرا ايضًا:رابط حجز تذاكر حفل ليلة الدموع ٢٠٢٣ في السعودية التي تضم (احمد سعد – تامر عاشور – طارق الشيخ) عبر مِنصة عيشها enjoy

تردد ام بي سي مصر على نايل سات

تردد 11470

معامل التصحيح 5/6

معدل ترميز 27500

ام بي سي مصرعلى عرب سات

تردد 11270

معامل التصحيح 5/6

معدل الترميز 27500

اسماء مغنيي الموجودين في حفلة ليلة الدموع جدة

يشارك في الحفل أهم المطربين في حفل ليلة الدموع المقام في يوم الرابع والعشرين من أغسطس من العام 2023 في تمام الساعة التاسعة مساءاً، ويمكن ان يتم حجز التذاكر للحفل ومن ضمنهم.

حمادة هلال.

تامر عاشور.

احمد سعد.

آدم.

طارق الشيخ.

هيثم شاكر.

مسلم.

مكان اقامة حفلة ليلة الدموع في جدة 2023

يقام في مدينة جدة على أرض مسرح المؤشر طريق الملك عبد العزيز في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الخميس الرابع والعشرين من أغسطس لعام 2023م، ويعرض لمدة ثلاث ساعات متواصلة حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.