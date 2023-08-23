موعد بداية الدراسة في الجزائر 2023/2024 في جميع الولايات للجامعات والمدارس وزارة التربية الوطنية

يهتم عدد كبير من الطلاب واولياء الامور بالتعرف على موعد الدخول الدراسي لعام 2023 فقد تم الاعلان من قبل وزاره التربيه الوطنيه الجزائريه عن موعد العام الدراسي الجديد وبعض من القرارات التي يتم الالتزام بها خلال العام ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد بداية الدراسة في الجزائر 2023/2024.

موعد بداية الدراسة في الجزائر 2023/2024

صرحت وزارة التربية الوطنية عن ان بداية العام الدراسي الجديد يوم الحادي والعشرين من شهر سبتمبر لجميع المراحل الدراسية، وانه اقترب موعد صرف الكتب لجميع المراحل يمكن لجميع الطلاب التوجه إلى المدارس وشراء الكتب الدراسية.

الدوام المدرسي 2023/2024 في الجزائر

تم الاعلان من قبل الوزارة لكافة الطلاب لجميع المراحل التعليمية وأولياء الأمور الجدول الزمني الخاص بهذا العام الجديد والذي جاء على النحو التالي.

حيث انه تم تحديد موعد بداية العمل في الإدارة المركزية يوم الأربعاء 1 من شهر سبتمبر من عام 2023.

اما عن موعد العمل في الإدارة المحلية الأربعاء الموافق 7 من سبتمبر من عام 2023.

كما انه سيتم رجوع المعلمين والأساتذة يوم الأربعاء 7 سبتمبر من عام 2023.

كما انه سيتم حضور كل التلاميذ يوم 21 من شهر سبتمبر من عام 2023.

مع العلم انه تم الاعلان عن ان العام يحتوي على بعض من الإجازات والعطلات الرسمية منها الأعياد الدينية والوطنية.

كما اوضحت الوزارة ان سير التعليم يتم بشكل منتظم من خلال اجراءات يتم السير عليها للحفاظ على الجميع انه حالة مخالفة ذلك يتم العمل بشكل رسمي مع ذلك وانه لابد من الحضور بشكل يومي دون اى خلل.