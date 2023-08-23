الآن رسميا.. اعرف معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2023 كل الكليات

معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2023، تم الاعلان عن معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2023 خلال الفترة الماضية بعدما قامت وزارة التربية العراقية بكشف الستار عن نتائج السادس الاعدادي الدور الاول في عموم المحافظات بعد الانتهاء نهائيا من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، حيث تمكن الكثير من الطلاب من اجتياز تلك المرحلة الصعبة والحاسمة بنجاح، واليكم معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 لكافة الكليات، فتابعونا.

معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2023

وقد كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية عن معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2023 قبل أيام من الآن، حتى يتمكن طلاب الشعبة العلمية والادبية من اختيار الكلية المناسبة لمجموعهم، وجائت درجات القبول في الجامعات العراقية لكل الكليات 2023 كما يلي:

بلغت نسبة القبول في كلية الطب 99.67%.

في حين وصلت معدل القبول في كلية طب الأسنان إلى 98.83%.

الصيدلة 98.5%.

وبلغت نسبة القبول في هندسة الحاسبات 93%، و90.5% بهندسة الميكانيكا، بينما هندسة الكيمياء 95.33%.

وفي هندسة المواد 88.33%.

وبلغت نسبة القبول في كلية العلوم 82.67%.

وفي قسم الرياضيات 74.17%، وفي علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 75%.

أما في كلية القانون فبلغت نسبة القبول 82%.

وكلية التمريض للذكور بلغت 96.33%.

كلية التمريض للبنات بلغت 93.17%.

بينما بلغت نسبة القبول في كلية الطب البيطري 68.33%، وكلية الزراعة 60%.

أما في كلية الإدارة والاقتصاد فبلغت 61.5%، وفي قسم الإدارة والاقتصاد القرنة بلغت 60%.

بينما بلغت نسبة القبول في كلية التربية القرنة 65.5%.

وقسم العلوم الصرفة 70.67%، بينما قسم العلوم الإنسانية 72.67%.

كما بلغت نسبة القبول في كلية التربية البنات 66.33%، وفي كلية الآداب 68.67%.

ونسبة القبول في كلية علوم البحار قد بلغت 63.83%.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023

والآن يمكنك الاطلاع على دليل القبول المركزي في الجامعات العراقية 2023 الدخول إلى موقع “دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة“ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على معلومات مهمة تتعلق بدليل القبول المركزي للعام الدراسي الجديد.