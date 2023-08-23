نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 رابط وخطوات الاستعلام عبر www.tansik.digital.gov.eg ومؤشرات التنسيق للعلمي والأدبي

تم الاعلان من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 والذي تم البدء فيها يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر 15 من شهر أغسطس والانتهاء من التسجيل يوم السبت الموافق 19 أغسطس وتم مدها ليوم 20 من نفس الشهر ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

تم التصريح من قبل وزارة التعليم العالي عن موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 حيث ان التقديم قد انتهى وجاري العمل على إعلان النتائج خلال ايام قليلة وذلك حتى يتمكن من قاموا بابتسجيل في هذه المرحلة ان يتعرفوا على الكلية أو المعهد المترشحين للدراسة به عبر موقع التنسيق ويتم من خلال الاتي.

الدخول إلى بوابة التنسيق الإلكتروني.

الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

ثم نتائج التنسيق.

اختيار مصدر الشهادة التي حصل عليها الطالب.

كتابة البيانات المطلوبة ومنها رقم الجلوس – الرقم السري – الرقم التأكيدي.

الضغط على الخطوة التالية لتجد بطاقة ترشيح.

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مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

كما انه بسبب تزايد البحث من قبل الكثير فقد تم الإعلان عن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لجميع الطلاب وذلك من خلال النسبة المئوية المؤشرات الأولية لكافة الشعب وهي والمكونة من شعبة العلمي علوم وعلمي رياضة والأدبي وجاءت كما يلي.