موعد بداية الدراسة في السعودية 1445 .. جداول الحصص الدراسية للأسبوع الأول علي قناة عين

تم بداية الدراسة بداية من يوم الاحد في العام الدراسي الجديد 1445؛ وبدا رجوع اكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في التعليم العام اما عن التعيم الجامعي يكثر عن مليوم و360 الف بجميع مناطق ومحافظات المملكة ومن خلال مقالنا سنتعرف على موعد بداية الدراسة في السعودية 1445.

القنوات التعليمية في المملكة

حيث انه مع بداية العام الدراسي الجديد تم الاعلان من الوزارة عن جدول الحصص خلال اليوم بالفصل الاول الدراسي وذلك في كافة المراحل على كافة القنوات المخصص في المملكة وهي قنوات عين ومنصة مدرستي.

قناة عين مباشر

تعمل على بث كافة الدروس والشرح أكثر من مرة حتى يتم اختيار الموعد المناسب لشرح الدرس ويتم رفع الدروس على موقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب لكي يتم المتابعة المستمرة.

قناة عين التعليمية

تعمل قناة عين عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر بعرض الجدول المخصص للحصص لكافةالمراحل الدراسية للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الجديد 1445، ويمكننا ان نشاهدة في اي وقت عبر الدخول عليه.

بداية العام الدراسي الجديد 1445

تم العمل من قبل وزارة التعليم على البدء في استعدادها للعام الدراسي من خلال استعداد كافة إدارات التعليم وفقا لما تم وضعه من الوزارة وهي خطة استراتيجية لكي يتيم عودة العام ببداية جادة للجميع ويتم العمل من قبل اللجان التي تعمل على مساندة اللجان في الاستعداد لعودة الدراسة من جديد وتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بها لاستقبال الطلبة، وانه لابد من اهتمام أولياء الأمور والأسر للعمل على تحفير دائم لابنائهم في التعليم وذلك هو الهدف المعلن عنه من الوزارة.