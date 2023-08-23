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معدل القبول في جامعة ال البيت الاردنية 2023 رسوم التقديم لجميع التخصصات للطلبة الأردنيين والوافدين
معدل القبول في جامعة ال البيت الاردنية 2023 رسوم التقديم لجميع التخصصات للطلبة الأردنيين والوافدين
هي من ضمن أفضل الجامعات الأردنية والتي يبحث عنها الكثير كما انها تعمل على توفير كافة التخصصات ومن خلال مقالنا سنتعرف على معدل القبول في جامعة ال البيت الاردنية 2023.
معدل القبول في جامعة ال البيت
التخصصات الهندسية
معدل القبول في الهندسة المدنية، المعمارية 80%
اما عن هندسة الطاقة المتجددة 81.2%
تخصصات الطبية
حيث وصل معدل القبول من 87.6 تمريض ذكور اما عن تمريض الإناث 88.3%
وصل معدل القبول في علوم المختبرات 85%
تخصص تكنولوجيا المعلومات
وصل معدل القبول 73.8% نظم المعلومات.
الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات 79.3%
اما عن كلية الأمن السيراميك 80.1%
التخصصات العلمية
الجيولوجيا 66.8%
الفيزياء 70.2%
الرياضيات 73.1%
العلوم الحياتية 74.1%
الكيمياء 75.6%
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ما هي اهم كليات الجامعة
- الأمير الحسين بن عبدالله لتكنولوجيا المعلومات.
- كلية اللغات الأجنبية.
- وكليات الهندسة.
- الأعمال.
- كلية القانون.
- كلية الأميرة سلمى بنت عبدالله للتمريض.
- الآداب والعلوم الإنسانية.
- العلوم التربوية.
- الشريعة.
- العلوم.
- كلية بيت الحكمة للعلوم السياسية.
- المعهد العالي للدراسات الإسلامية.
- معهد الفلك وعلوم الفضاء.
- كلية علوم الأرض والبيئة.
- علوم الطيران.
ما هي اهم شروط القبول في الجامعة
لابد من توافر الاتي حتى يتم القبول في الجامعة وهو.
- لابد من الحصول على المعدل المناسب للتخصص.
- كما انه يجب ان يتم الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- يجب على طلبة التجسير اجتياز الامتحان الشامل بمعدل أكثر من 70%.
- لابد من ارفاق الأوراق المطلوبة ورفعها بصيغة word.
- يقدم صورة من الهوية الشخصية وتكون مصدقة.
- يتوافر جواز السفر مصدقة للغير أردنيين.
- اما عن طلبة التجسير صورة مصدقة من شهادة الامتحان الشامل.