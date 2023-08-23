نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا الدور الثاني  2023 moe.gov.ly شهادة التعليم الاساسي

صرحت وزارة التربية والتعليم عن انه قد اقتراب موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني والتي يمكن ان تعلن غدًا الخميس 2023/08/24 في الساعة العاشرة صباحاً، من خلال المؤتمر الصحفي والذي ينقل على تردد قناة ليبيا التعليمية، ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا الدور الثاني .

موقع وزارة التربية والتعليم الليبية

يمكن الدخول عليه والحصول على النتائج على الفور فقد اداء الامتحانات ما يقارب إلى 88 ألف طالب وطالبة قد امتحنوا الدور الثاني وتعمل الوزارة على توفير كافة سبل الراحة في قاعات الأمتحانات وانه سيتم الاعلان عنها بشكل الكتروني ومن خلال الاتي.

الدخول على رابط الوزارة.

ثم يتم النقر على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني.

كتابة كافة بيانات الطالب أو الطالبة.

الضغط على عرض النتيجة لتظهر تفاصيل النتيجة.

رابط منظومة الأمتحانات الليبية

تم قيام وزارة التربية بتقديم بعض من الخدمات الخاصة بالوزارة حيث انها تعمل على تقديم بعض من الخدمات التي يقدمها الموقع ويمكننا الحصول على النتائج من خلال الاتي.

الدخول على رابط منظومة الأمتحانات.

ثم يتم تسجيل رقم الجلوس والرقم الامتحاني.

بعدها أضغط عرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية الدور الثاني

صرحت وزارة التربية عن نسبة النجاح في الدورالاول وجاءت بنسبة نجاح عامة 53.88%، فقد ادى الامتحانات ما يقارب من 13 ألف و184 قاعة أمتحانية من خلال الاستعانة بافضل المشرفين على اللجان.

موعد نتيجة شهادة أتمام مرحلة التعليم الأساسي

سيتم القيام برفع النتيجة تمام الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي لليبيا، الثامنة صباحاً بالتوقيت الدولي توقيت جرنتش ويمكنا مشاهدة المؤتمر على تردد قناة ليبيا التعليميةوهو.