رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2023 الدور الثاني موقع منظومة الامتحانات

اعلنت الوزارة عن انه سيتم إعلان نتيجة شهادة التعليم الأساسي 2023 الدور الثاني يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023، في تمام الساعة 10,00 صباحاً بتوقيت طرابلس، الساعة 11,00 صباحاً بتوقيت مصر والسعودية من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد غدًا ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2023.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2023

يمكننا ان نستعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا الدور الثاني 2023 من خلال القيام بالاتي وهو.

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الليبية او موقع منظومة الامتحانات مباشرةً.

ثم يتم القيام بكتابة رقم الجلوس ورقم القيد في الخانات المخصصة لذلك.

بعدها يتم النقر على عرض الدرجات.

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نتيجة شهادة التعليم الأساسي 2023 الدور الثاني

كما انه قد تم القيام ببدا في امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية الليبية 2023 يوم 16/7/2023 بمادة الحاسوب وتم الانتهاء من الامتحانات في مادة العلوم في يوم السابع والعشرين من شهر يوليو2023 اما عن موعد امتحانات المواد الأساسية من يوم الخميس الموافق 20/7/2023، ووص عدد طلاب الدور الثاني 86607 طالب وطالبة، وقد تم العمل على تجهيز لجان الامتحانات وتم بالفعل الانتهاء منها دون ان يحدث اي مشاكل تسهيلاً على الطلاب خلال أداء الامتحانات وقام المركز الوطني للامتحانات بالمتابعة لعمليات تصحيح كما انه يمكن ان يحصل كل طالب على حقه بعد مرور أوراق الإجابات بكافة المراحل الخاصة بها وهي ان يتم فرز الاوراق واعدادها ثم يتم القيام بالماسح الضوئي وبعدها يتم القيام بالرصد وتجميع الدرجات النهائية واعلانها على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة.