زيادة 600 جنيه لأصحاب المعاشات.. الحكومة تزف خبر سعيد لجميع أصحاب المعاشات مع قدوم شهر سبتمبر 2023

مع اقتراب موعد نهاية شهر أغسطس واقتراب تاريخ صرف معاشات شهر سبتمبر فإن وزارة التضامن توضح تفاصيل الزيادة المالية الجديدة المضافة لهذه الفئة من المواطنين وهم أصحاب المعاشات إذ تبدأ تلك الزيادة من 600 جنيه مصري وهي أدنى حد لها، ولكن تضاف تلك الزيادة حسب بعض القواعد والنقاط الأساسية للحصول عليها تعرفوا عليها معنا.

زيادة 600 جنيه لأصحاب المعاشات

كان من المفترض أن يكون شهر يوليو الماضي هو موعد صرف زيادة المعاشات المنتظرة بكل عام وتبلغ الزيادة 600 جنيه حتى 1635 جنيهًا إذ تختلف القيمة حسب الراتب الاساسي للمتقاعد ووظيفته السابقة والقطاع التابع له، ولكن في أبريل الماضي تم تقديم صرف هذه الزيادة بالتزامن مع صعوبة الظروف المعيشية ومطالبة المواطنين بالحصول على الزيادة مبكرًا وذلك حرصًا من الحكومة على مساعدة المواطنين بشتى الطرق، لهذا لم يتم صرفها في يوليو مرة أخرى بل تم الاكتفاء بصرف الزيادة في شهر أبريل ولن تكرر إلا في العام القادم في شهر يوليو كما كان الوضع مسبقًا.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

أما عن المعاشات وموعد صرفها فإن بداية الشهر الجديد الأول من سبتمبر هو تاريخ صرف المعاشات للمواطنين سواء كانت تابعة لبنك ناصر أو أي بنك من البنوك العاملة في السوق المصري مع العلم أنه يتم توزيع أيام الصرف لمدة ستة أيام تقريبًا من أجل صرف كل فئة على حدة للتقليل من حركة الازدحام والضغط على ماكينات الصراف الآلية، إذ يبلغ عدد المتقاعدين والمستفيدين من المعاشات ما يقرب من 11 مليون مواطن حيث يتم صرف مبلغ قيمته 24 مليار مع الزيادة الجديدة منذ شهر أبريل 14 مليار ريال شهريًا، لهذا يتم تقسيم أيام الصرف لتجنب أي مشاكل تقنية أو فنية أثناء سحب المعاش الشهري خاصةً بعد قرار التعامل بالبطاقات البنكية لصرف المعاش شهريًا.