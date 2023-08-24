ضرب نار… 75 جنيه لكل المصريين في بطاقة التموين الان افرح وزقطط يا عم زيادة دعم السلع التموينية لكله

75 جنيها لكل فرد فى البطاقة..زيادة جديدة فى دعم السلع التموينية قامت وزارة التموين زيادة دعم السلع التموينية فى العام القادم 2024/2023 زيادة تصل إلى 42%، حيث أشار عضو لجنة الخطة والموازنة لمجلس النواب محمد البدوى بالزيادة التى قامت بتوفيرها الحكومة وذلك بالمقارنة مع جميع مخصصات دعم السلع التموينية فى العام المالى الحالى حيث قدم عضو مجلس النواب طلب الى رئيس المجلس حنفى جبالى توجيهه إلى وزارة التنوين يتضمن زيادة دعم السلع التموينية ليصبح من 25 جنية الى 75 جنيه وذلك بسبب ارتفاع السلع في الأسواق زيارة اسعارها.

زيادة دعم السلع التموينية

تم اضافة دعم السلع التموينية بمبلغ 25 جنية وذلك بدعم 64 مليون مواطن للبطاقات التموينية ويصل تكلفة الزيادة الى 16 مليار جنيه ميزانية زيادة دعم السلع التموينية بالاضافة الى جهود الحكومة المبذولة الى تخفيض اسعار المنتجات والسلع وذلك عن طريق الإفراج عن كافة السلع والبضائع المتعلقة بالجمارك التى كلفت الحكومة الى الكثير من التكاليف بسبب احتجاز هذه البضائع فى الجمارك لوقت طويل فى الميناء ولذلك سيكون هناك ثبات الأسعار وعدم ارتفاعها بسبب جهود الدولة المبذولة في تلك الفترة.

دعم السلع التموينية

زيادة السلع التموينية ليصل إلى 75 جنية عوضا عن 50 جنيه للعام المالى الجديد يؤدى إلى زيادة السلع التموينية مثل الزيت والسكر والأرز ومزيد من السلع المضافة على بطاقة السلع التموينية وذلك بسبب العائد لوزارة التموين من تكلفة المخصصات الموجهة لدعم فى الموازنة التى تصل تكلفتها إلى 451.7 مليار جنيه.

نصيب الأفراد من السلع التموينية فى بطاقات التموين

جاءت حصة الفرد المحددة من التموين يكون عبارة عن زجاجة زيت واحدة واحدة بحجم 800 مل للفرد الواحد ويصل الحد الأقصى زجاجات الزيت 4 زجاجات بالاضافة الى كيلو واحد من السكر ويصل الحد الأقصى لعدد أكياس السكر ال. 6 كيلو على البطاقة الواحدة أما بطاقة التموين التى بها عدد أفراد اقل من اربعة توفر كيلو واحد من الأرز و عبوة واحدة من المكرونة بحجم 800 جرام اما بطاقة الأفراد التى تزيد عن اربع افراد توفر 2 كيلو من الأرز و 2 عبوة من المعكرونة بحجم 800جرام وفقا لما حددته الدكتور على المصيلحى